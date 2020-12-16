kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19658.44

ETH/USD

590.46

LTC/USD

81.95

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды скандал Торговал людьми и насиловал: арестован известный модельер
commentss НОВОСТИ Все новости

Торговал людьми и насиловал: арестован известный модельер

Модельер отрицает подобные обвинения в свой адрес

сегодня, 11:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Вокруг 79-летнего канадского модельера, основателя компании Nygard Питера Нюгарда разгорелся настоящий скандал, который может привести его карьеру к краху. Миллиардера арестовали по обвинению в изнасиловании 57 женщин и торговлю людьми. 

Торговал людьми и насиловал: арестован известный модельер

дизайнера Питера Нюгарда арестовали / фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело против знаменитого дизайнера рассматривали год, а теперь стало известно, что по запросу американских властей, он был арестован и будет находиться под стражей до 13 января. На Питера Нюгарда подало в суд 57 женщин, которые обвинили его в изнасиловании. 

Согласно источнику, модельер на протяжении 25 лет занимался торговлей людьми на территории Америки, Канады и Багамских островов. Он выбирал девушек из неблагополучных семей, накачивал их наркотическими веществами, насиловал их и заставлял заниматься сексом с другими мужчинами.  Некоторые преступные действия были совершены еще в 1977 году, двум девушкам на тот момент было по 14-15 лет. Чтобы они молчали бизнесмен их запугивал.

Кроме этого, отдельный иск на Питера Нюгарда подали его сыновья, которые заявили, что в подростковом возрасте отец попросил свою знакомую их изнасиловать. Всего у дизайнера семеро детей от разных женщин.

К слову, канадский миллиардер свою вину полностью отрицает.

Напомним, что недавно украинского "звездного" фотографа Александра Ктиторчука обвинили в изнасиловании несовершеннолетних. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом 2020 года прокуратура Франции возобновила следствие по делу актера, звезды фильма "Астерикс и Обелиск" Жерара Депардье, которого обвиняют в изнасиловании молодой актрисы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/15/peter-nygard-canadian-fashion-mogul-arrested
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ