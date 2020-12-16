Торговал людьми и насиловал: арестован известный модельер

Вокруг 79-летнего канадского модельера, основателя компании Nygard Питера Нюгарда разгорелся настоящий скандал, который может привести его карьеру к краху. Миллиардера арестовали по обвинению в изнасиловании 57 женщин и торговлю людьми.

дизайнера Питера Нюгарда арестовали / фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело против знаменитого дизайнера рассматривали год, а теперь стало известно, что по запросу американских властей, он был арестован и будет находиться под стражей до 13 января. На Питера Нюгарда подало в суд 57 женщин, которые обвинили его в изнасиловании.

Согласно источнику, модельер на протяжении 25 лет занимался торговлей людьми на территории Америки, Канады и Багамских островов. Он выбирал девушек из неблагополучных семей, накачивал их наркотическими веществами, насиловал их и заставлял заниматься сексом с другими мужчинами. Некоторые преступные действия были совершены еще в 1977 году, двум девушкам на тот момент было по 14-15 лет. Чтобы они молчали бизнесмен их запугивал.

Кроме этого, отдельный иск на Питера Нюгарда подали его сыновья, которые заявили, что в подростковом возрасте отец попросил свою знакомую их изнасиловать. Всего у дизайнера семеро детей от разных женщин.

К слову, канадский миллиардер свою вину полностью отрицает.

Напомним, что недавно украинского "звездного" фотографа Александра Ктиторчука обвинили в изнасиловании несовершеннолетних. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом 2020 года прокуратура Франции возобновила следствие по делу актера, звезды фильма "Астерикс и Обелиск" Жерара Депардье, которого обвиняют в изнасиловании молодой актрисы.

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