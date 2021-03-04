«Трусы стираю сама»: экс-«ВИА Гра» о скандале на шоу с Галкиным

Популярная артистка Анна Седокова раскритиковала российское шоу "Сегодня вечером", ведущим которого является Максим Галкин. Звезде не понравился сюжет о ее личной жизни, поэтому она ушла со сьемок.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Позже украинская певица записала видеообращение, в котором объяснила, почему покинула шоу в прямом эфире. По словам Анны, она пришла на передачу, которая была посвящена успешным и сильным женщинам, чтобы поделится своими секретами, а не для того, чтобы "стирали ее трусы".

"Это ужасно, что вы посмотрели это гов*о и ужасно, что существует такая журналистика, потому что я приходила на передачу о self-made woman делится секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы я стираю сама и дома", – заявила Анна.

Также исполнительница поблагодарила своих поклонников за слова поддержки, которые ей после скандала приходили в директ.

Недавно знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото в купальнике на фоне заката, и свой пост подписала: "Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла".

Одни фолловеры поддержали певицу, отметив, что никто не имеет права копаться и обсуждать ее личную жизнь, а другие написали, что артистка отреагировала неадекватно: "А я не поняла реакцию. Показали Вашу жизнь. На что вы конкретно обиделись? Они что-то придумали там? Это все равно, что вспомнить что-то из своей жизни и обидеться на себя", "Это называется, сама придумала и сама обиделась", "Да ничего такого обидного в видео не было", — написали пользователи сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Анна Седокова, которая вместе с Викторией Боней и Ольгой Бузовой, стала гостьей шоу "Сегодня вечером" с Максимом Галкином, со скандалом покинула студию. Артистке не понравился короткий сюжет о ее личной жизни, потому что акцент был сделан на разводах звезды, а не на ее профессиональных достижениях.

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