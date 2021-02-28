Экс-«ВИА Гра» со скандалом покинула шоу Максима Галкина

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Светлана Шкурупий
Известная исполнительница Анна Седокова со скандалом покинула шоу "Сегодня вечером", ведущим которого был Максим Галкин. Оказалось, что певице не понравился ролик о ее жизни, который был выпушен в эфир.
(фото из открытых источников)
Гостьями программы, которая была посвящена современным золушкам, стали также Ольга Бузова и Виктория Боня. О жизни каждой девушки были показаны короткие видео, в них была рассказана их биография и моменты личной жизни. Экс-"ВИА Гру" Анну Седокову ролик не устроил, а точнее подача информации в нем.
Певица заявила, что сюжет был предвзятым, потому что главный акцент в нем был на ее разводах. "Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло", — заявила Анна.
Ведущий шоу Максим Галкин попытался сгладить ситуацию и заявил, что исполнительница неверно поняла сюжет и в нем говорилось о ее достоинствах. Но артистка возразила и заявила, что сюжет о ней вышел очень некрасивым.
После этих слов она встала и покинула студию.
Напомним, что в сентябре 2020 года Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал 28-летний баскетболист Янис Тимма.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Анна Седокова в октябре 2020 года представила свою автобиографическую книгу под названием "Я сильная. Я справлюсь", где поведала о приставаниях со стороны своего отчима.
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