Известный турецкий актер Бурак Озчивит, снискавший мировую славу благодаря роли в сериале "Великолепный век", в очередной раз продемонстрировал свою приверженность российскому рынку. Артист снова прибыл в Москву, проигнорировав международную изоляцию страны-оккупанта.

Бурак Озчивит в Москве

В сети появились кадры, на которых Озчивит вместе со своим коллегой Чагри Шенсоем "сфотографировался на фоне Собора Василия Блаженного на Красной площади". Этот визит имеет не только экскурсионную, но и коммерческую цель.

В частности, 2 марта турецкая звезда представила российской публике свой моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула", показ которого состоялся на сцене Московского дворца молодежи. Однако на столице актер останавливаться не планирует. Как стало известно, далее он отправляется в тур по другим городам России: график выступлений предусматривает визиты в Санкт-Петербург и Казань.

Несмотря на неоднозначную реакцию мирового сообщества на подобные визиты, Озчивит продолжает активно зарабатывать в РФ, подыгрывая российской пропаганде о нормализации культурной жизни в стране.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский актер Стивен Сигал, неоднократно демонстрировавший благосклонность к России и лично к кремлевскому главе Владимиру Путину, решил продать свое загородное имение на Рублевке.

Об этом сообщает Telegram -канал Nexta . Речь идет о доме площадью около 500 квадратных метров, расположенном в закрытом коттеджном городке, насчитывающем 22 домовладения. В главном доме есть три спальни, кабинет, домашний кинотеатр, винный зал и гараж. На территории участка также возведен отдельный гостевой дом с баней и беседка с барбекю-зоной.