logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Турецкий актер Бурак Озчивит поехал за российскими рублями: артист начал тур по городам страны-агрессора
commentss НОВОСТИ Все новости

Турецкий актер Бурак Озчивит поехал за российскими рублями: артист начал тур по городам страны-агрессора

Московские представления и фото возле Кремля: Бурак Озчивит продолжает сотрудничество с Россией, несмотря на войну

4 марта 2026, 18:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Известный турецкий актер Бурак Озчивит, снискавший мировую славу благодаря роли в сериале "Великолепный век", в очередной раз продемонстрировал свою приверженность российскому рынку. Артист снова прибыл в Москву, проигнорировав международную изоляцию страны-оккупанта.

Турецкий актер Бурак Озчивит поехал за российскими рублями: артист начал тур по городам страны-агрессора

Бурак Озчивит в Москве

В сети появились кадры, на которых Озчивит вместе со своим коллегой Чагри Шенсоем "сфотографировался на фоне Собора Василия Блаженного на Красной площади". Этот визит имеет не только экскурсионную, но и коммерческую цель.

В частности, 2 марта турецкая звезда представила российской публике свой моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула", показ которого состоялся на сцене Московского дворца молодежи. Однако на столице актер останавливаться не планирует. Как стало известно, далее он отправляется в тур по другим городам России: график выступлений предусматривает визиты в Санкт-Петербург и Казань.

Несмотря на неоднозначную реакцию мирового сообщества на подобные визиты, Озчивит продолжает активно зарабатывать в РФ, подыгрывая российской пропаганде о нормализации культурной жизни в стране.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американский актер Стивен Сигал, неоднократно демонстрировавший благосклонность к России и лично к кремлевскому главе Владимиру Путину, решил продать свое загородное имение на Рублевке.

Об этом сообщает Telegram -канал Nexta . Речь идет о доме площадью около 500 квадратных метров, расположенном в закрытом коттеджном городке, насчитывающем 22 домовладения. В главном доме есть три спальни, кабинет, домашний кинотеатр, винный зал и гараж. На территории участка также возведен отдельный гостевой дом с баней и беседка с барбекю-зоной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости