Відомий турецький актор Бурак Озчівіт, який здобув світову славу завдяки ролі у серіалі "Величне століття", вчергове продемонстрував свою прихильність до російського ринку. Артист знову прибув до Москви, проігнорувавши міжнародну ізоляцію країни-окупанта.

Бурак Озчівіт у Москві

У мережі з'явилися кадри, на яких Озчівіт разом зі своїм колегою Чагрі Шенсоєм "сфотографувався на фоні Собору Василія Блаженного на Красній площі". Цей візит має не лише екскурсійну, а й комерційну мету.

Зокрема, 2 березня турецька зірка представив російській публіці свою моновиставу "Найкрасивіша дівчина Стамбула", показ якої відбувся на сцені Московського палацу молоді. Проте на столиці актор зупинятися не планує. Як стало відомо, далі він "відправляється в тур іншими містами Росії": графік виступів передбачає візити до Санкт-Петербурга та Казані.

Попри неоднозначну реакцію світової спільноти на подібні візити, Озчівіт продовжує активно заробляти в РФ, підігруючи російській пропаганді про "нормалізацію" культурного життя в країні.

