Турецький актор Бурак Озчівіт поїхав за російськими рублями: артист розпочав тур містами країни-агресорки
Турецький актор Бурак Озчівіт поїхав за російськими рублями: артист розпочав тур містами країни-агресорки

Московські вистави та фото біля Кремля: Бурак Озчівіт продовжує співпрацю з Росією попри війну

4 березня 2026, 18:46
Недилько Ксения

Відомий турецький актор Бурак Озчівіт, який здобув світову славу завдяки ролі у серіалі "Величне століття", вчергове продемонстрував свою прихильність до російського ринку. Артист знову прибув до Москви, проігнорувавши міжнародну ізоляцію країни-окупанта.

Турецький актор Бурак Озчівіт поїхав за російськими рублями: артист розпочав тур містами країни-агресорки

Бурак Озчівіт у Москві

У мережі з'явилися кадри, на яких Озчівіт разом зі своїм колегою Чагрі Шенсоєм "сфотографувався на фоні Собору Василія Блаженного на Красній площі". Цей візит має не лише екскурсійну, а й комерційну мету.

Зокрема, 2 березня турецька зірка представив російській публіці свою моновиставу "Найкрасивіша дівчина Стамбула", показ якої відбувся на сцені Московського палацу молоді. Проте на столиці актор зупинятися не планує. Як стало відомо, далі він "відправляється в тур іншими містами Росії": графік виступів передбачає візити до Санкт-Петербурга та Казані.

Попри неоднозначну реакцію світової спільноти на подібні візити, Озчівіт продовжує активно заробляти в РФ, підігруючи російській пропаганді про "нормалізацію" культурного життя в країні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський актор Стівен Сігал, який неодноразово демонстрував прихильність до Росії та особисто до кремлівського очільника Володимира Путіна, вирішив продати свій заміський маєток на Рубльовці.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta. Йдеться про будинок площею близько 500 квадратних метрів, розташований у закритому котеджному містечку, що налічує 22 домоволодіння. У головному будинку є три спальні, кабінет, домашній кінотеатр, винний зал та гараж. На території ділянки також зведені окремий гостьовий будинок із лазнею та альтанка з барбекю-зоною.



Новини

