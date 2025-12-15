Участницу 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук обвинили в жестоком обращении с животным после публикации фото с собакой. На ситуацию обратила внимание организация UAnimals, подчеркнув, что это не юмор, а жестокость и призвала воспитывать гуманность и заботу, передает 24 канал.

Участница "Холостяка" попала в громкий скандал после последнего выпуска

Участница 14-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук попала в скандал после того, как на экраны вышел 9 выпуск проекта. Модель обвинили в жестоком обращении с животным.

Надин опубликовала в инстаграмме фото с собакой, вызвавшее возмущение в сети. Заметим, что девушка довольно быстро удалила фотографию, но украинцы ее успели сохранить.

Надин Головчук показала свою детскую фотографию, на которой держит собаку за шерсть и улыбается. Модель написала, что "так будет с каждым хейтером".

"Я обожаю животных, потому это просто прикол. Все мы были детьми", – добавила она.

Головчук также рассказала историю создания этой фотографии. По словам девушки, папа увидел, как она "отодвигает собачку, чтобы она не мешала", когда играла, и захотел сфотографировать дочь.

"Я благодарю его за свое проявление и воспоминание в будущем, которое я сейчас смотрю и смеюсь. Ибо у нее есть своя история. Без агрессии", – отметила Надин.

В сети уже на участницу шоу обрушилась волна хейта. Большинство пользователей соцсетей пишут, что это "дно" — так обращаться с животным, а со стороны родителей – не объяснить ребенку, как нужно обращаться с собакой. Критика досталась и самому "холостяку" Тарасу Цымбалюку, а также каналу СТБ. Тараса обвинили в том, что он смеялся над этой фотографией, а канал – в том, что это вообще показали на всеобщее обозрение.

