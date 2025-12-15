Учасницю 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Надін Головчук звинуватили у жорстокому поводженні з твариною після публікації фото з собакою. На ситуацію звернула увагу організація UAnimals, наголосивши, що це не гумор, а жорстокість, і закликала виховувати гуманність та турботу, передає 24 канал.

Учасниця "Холостяка" потрапила у гучний скандал після останнього випуску

Учасниця 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Надін Головчук потрапила у скандал після того, як на екрани вийшов 9 випуск проєкту. Модель звинуватили у жорстокому поводженні з твариною.

Надін опублікувала в інстаграмі фото з собакою, яке викликало обурення в мережі. Зауважимо, що дівчина досить швидко видалила світлину, але українці встигли її зберегти.

Надін Головчук показала свою дитячу фотографію, на якій тримає собаку за шерсть і усміхається. Модель написала, що "так буде з кожних хейтером".

"Я обожнюю тварин, тому це просто прикол. Усі ми були дітьми", – додала вона.

Головчук також розповіла історію створення цієї світлини. За словами дівчини, тато побачив, як вона "відсуває песика, щоб він не заважав", коли гралася, та захотів сфотографувати доньку.

"Я дякую йому за свій прояв і згадку в майбутньому, яку я зараз дивлюсь і сміюсь. Бо в неї є своя історія. Без агресії", – зазначила Надін.

У мережі вже на учасницю шоу обрушилася хвиля хейту. Бвльшість користувачів соцмереж пишуть, що це "дно" — так поводитися із твариною, а збоку батьків – не пояснити дитині, як потрібно поводитися з собакою. Критика дісталася і самого "холостяка" Тараса Цимбалюка, а також канал СТБ. Тараса звинуватили у тому, що він сміявся з цієї світлини, а канал – в тому, що це взагалі показали на загал.

