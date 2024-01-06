Участника "голой вечеринки" в Москве повторно арестовали: что известно

Российский рэпер Vacio, получивший скандальную славу после "голой вечеринки" в Москве, после выхода на свободу повторно арестован. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Shot", передает портал "Комментарии".

Суд над участником московской "голой вечеринки". Фото из открытых источников

По информации Telegram-канала, участник "голой вечеринки", организованной тревел-блогеркой Анастасией Ивлеевой, после повторного ареста получил еще десять суток тюремного заключения.

Ранее рэпер Vacio за участие в скандальной вечеринке отсидел пятнадцать суток.

Как сообщает "Shot", 6 января российский рэпер вышел на свободу, но был задержан прямо на выходе из временного изолятора.

После задержания рэпера доставили в полицию, а оттуда увезли в суд. Судья постановил участнику "голой вечеринки" повторное наказание в виде еще десяти суток.

Как известно, музыкант Vacio пришел на вечеринку Ивлеевой в одном носке на гениталиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице России закрыли ночной клуб Mutabor, где проходила "голая вечеринка" с участием известных представителей российского шоу-бизнеса, организованная тревел-блогеркой Настей Ивлеевой. Московский клуб Mutabor опечатали сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительных органов после того, как там проходила "голая вечеринка", где, в частности, были певец Филипп Киркоров и телеведущая Ксения Собчак.

"Комментарии" также писали, что за травлей российских поп-звезд, принимавших участие в московской "голой вечеринке" тревел-блогерки Насти Ивлеевой, стоят люди из Кремля. У Путина считают выгодным предложить россиянам направить накопленный в обществе негатив на светских персонажей.

