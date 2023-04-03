Украинская актриса Галина Безрук пожаловалась на несчастливую супружескую жизнь

Украинка Галина Безрук, известная на территории нашей страны, как звезда телесериалов "Слуга народа" и "Большие дяди" призналась, что два года назад ей досталось от любимого, после того как их дочь укусила собака. Об этом она рассказала в телеэфире РосСМИ, пишут "Комментарии".

Галина Безрук призналась в насилии мужа. Фото с открытых источников

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" Прежде всего, это, конечно, произошло на фоне ситуации с Василиной. А потом усилилось обилием алкоголя. К сожалению, произошло то, что произошло. Но мужчина прошел терапию и сейчас продолжает лечение. Мы контролируем это состояние", — сказала Безрук.

В тот день, как вспомнила актриса, Василису укусила собака. После осмотра медиками ребенку назначили лечение. Ответственность за инцидент мужчина Безрук возложил на избранницу и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину.

Как добавила Галина в комментарии – вполне возможно, что их супружеская жизнь распадется. Сейчас она с мужем переживает не простой период, поэтому вполне возможно, что впереди их ждет развод.

Долгое время актриса замалчивала собственную позицию по поводу полномасштабного вторжения России в Украину. После нескольких волн хейта, она все же заявила, что выбирает семью, а не родную родину. Ее родители, проживающие в Киеве, по словам звезды – поддерживают ее решение проживать на территории государства-агрессорки.

Напомним, "Комментарии" писали, что певица из Украины, предавшая Родину, сбежала от мужа Седакова внезапно решила улететь от своего избранника.

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