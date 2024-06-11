Известная украинская блогерша Татьяна Коряк, широко известная под псевдонимом Корячка, полетела с семьей в отпуск на Мальдивы. Сама Татьяна рассказала, что заслужила этот отдых после запуска успешного проекта на YouTube.

Украинская блогерша отдыхает с мужем на Мальдивах

"Привет, Мальдивы. Остров мечты. Для меня этот остров сегодня это наградить себя впервые в жизни за огромный труд! Решение купить билеты пришло молниеносно. Я была против, чтобы поездку дарил мне муж. Я хотела сама. Сама сказать той девочке Тане, которая боялась идти в масштаб — спасибо, спасибо, что смогла! Спасибо, что не остановилась, спасибо, что дошла к своей мечте", – написала блогерша в Instagram.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди её подписчиков, особенно учитывая, что в условиях военного времени в стране усилились требования к мобилизации. Вопросы о том, как её мужу, ласково называемому "Енот", удалось покинуть страну, лишь подливают масла в огонь скандала.





Зимой блогерша уже попадала в новостные заголовки после своей поездки в Лапландию. Однако на этот раз общественное возмущение достигло нового уровня: некоторые подписчики обвиняют Татьяну в эгоизме и отсутствии патриотизма. "Как можно так беззаботно проводить время, когда твоя страна в беде?" – спрашивают они в комментариях.

Ранее “Комментарии” писали, что недавно Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.

