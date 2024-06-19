logo

BTC/USD

65177.78

ETH/USD

3536.48

LTC/USD

73.47

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Украинский артист выступит на одной сцене с россиянами в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский артист выступит на одной сцене с россиянами в Германии

Олег Кензов в центре скандала: планирует выступление с путинистам

сегодня, 14:20
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Олег Кензов, популярный украинский исполнитель, снова оказался в центре скандала. На этот раз он планирует выступление на сцене в Германии, где его партнерами станут артисты из России, известные своей поддержкой политики Путина и военных действий против Украины. Концерт, запланированный на 22 июня в городе Билефельд, уже вызвал шквал критики в социальных сетях и СМИ.

Украинский артист выступит на одной сцене с россиянами в Германии

Известный украинский певец выступит на одной сцене с путинистами

На мероприятии "russian edition" ожидается выступление российского рэпера Джигана, который не только активно поддерживает действия России в Украине, но и агитировал за Путина на выборах. 

Украинский артист выступит на одной сцене с россиянами в Германии - фото 2

Ситуацию прокомментировал обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов.

"Но больше всего удивила афиша: в центре изображен путинист Джиган, а рядом с ним — Олег Кензов, совсем недавно живший в Киеве и пытавшийся украинизироваться. Мужчин объединяет не только рождение в Украине, но и большая любовь к деньгам любой ценой. Поздравляем Кензова в "клубе" предателей и потерявших свое лицо навсегда", — написал Беспалов

Напомним, что в мае Кензов уже выходил на сцену в компании российских артистов-путинистов. Ранее он выражал восхищение главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и даже посвящал ему песни, но его последние действия вызывают вопросы о его настоящих убеждениях и моральных принципах.

Читайте также на портале “Комментарии” — бывшая украинка, а теперь российская звезда Лолита Милявская, много времени живущая и поющая в стране-оккупантке, выступала на вечеринке в одном из московских ресторанов. При этом певица совсем недавно реабилитировалась после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Кроме того, “Комментарии” сообщали, что известная украинская певица Ирина Федишин поделилась неприятным инцидентом, который произошел во время ее концерта в Миннеаполисе, США. Пьяный мужчина, который заявил, что он россиянин, неожиданно вышел на сцену и начал вести себя вызывающе. Артистка прокомментировала это событие в своих социальных сетях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/izvestnyy-ukrainskiy-pevec-v-germanii-vystupit-na-odnoy-scene-s-rossiyanami-kotorye-podderzhivayut-voynu-2603598.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости