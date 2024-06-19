Украинский артист выступит на одной сцене с россиянами в Германии

Олег Кензов, популярный украинский исполнитель, снова оказался в центре скандала. На этот раз он планирует выступление на сцене в Германии, где его партнерами станут артисты из России, известные своей поддержкой политики Путина и военных действий против Украины. Концерт, запланированный на 22 июня в городе Билефельд, уже вызвал шквал критики в социальных сетях и СМИ.

Известный украинский певец выступит на одной сцене с путинистами

На мероприятии "russian edition" ожидается выступление российского рэпера Джигана, который не только активно поддерживает действия России в Украине, но и агитировал за Путина на выборах.





Ситуацию прокомментировал обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов.



"Но больше всего удивила афиша: в центре изображен путинист Джиган, а рядом с ним — Олег Кензов, совсем недавно живший в Киеве и пытавшийся украинизироваться. Мужчин объединяет не только рождение в Украине, но и большая любовь к деньгам любой ценой. Поздравляем Кензова в "клубе" предателей и потерявших свое лицо навсегда", — написал Беспалов

Напомним, что в мае Кензов уже выходил на сцену в компании российских артистов-путинистов. Ранее он выражал восхищение главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и даже посвящал ему песни, но его последние действия вызывают вопросы о его настоящих убеждениях и моральных принципах.

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