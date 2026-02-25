logo

Главная Новости Звезды скандал В файлах Эпштейна нашли фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини
commentss НОВОСТИ Все новости

В файлах Эпштейна нашли фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини

В новых документах по делу Джеффри Эпштейна появилось фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини.

25 февраля 2026, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В новой волне рассекреченных материалов по делу Джеффри Эпштейна появилось фото покойного британского астрофизика Стивена Хокинга в компании двух женщин в бикини с коктейлями в руках. Снимок был опубликован среди документов, ранее обнародованных Министерством юстиции США.

В файлах Эпштейна нашли фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини

Стивен Хокинг. Фото из открытых источников

На опубликованных фото Стивен Хокинг улыбается, отдыхая на шезлонге с коктейлем в руке. Рядом с ним стоят две неидентифицированные женщины. Где и когда сделан снимок, в документах не уточняется.

В файлах Эпштейна нашли фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини - фото 2

На фото видно, как Стивен Хокинг улыбается, а рядом с ним две женщины в купальниках держат коктейли

Имя Хокинга упоминается в файлах Эпштейна сотни раз. Однако умерший в 2018 году ученый никогда не был обвинен в совершении правонарушений в рамках дела Эпштейна.

Ранее в публичном доступе появлялись другие фотографии Хокинга с острова Эпштейна, где в 2006 году проходила научная конференция с участием десятков ученых.

В файлах Эпштейна нашли фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини - фото 2

Стивен Хокинг в файлах Эпштейна

В файлах Эпштейна нашли фото Стивена Хокинга с двумя женщинами в бикини - фото 2

Стивен Хокинг в файлах Эпштейна

Также обнародована переписка 2015 года, в которой Эпштейн обращался к своей соратнице Гислен Максвелл с просьбой собрать доказательства того, что Хокинг не "участвовал в несовершеннолетней оргии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эпштейн был "одержим" этой британской актрисой. Она упоминается в скандальных файлах 224 раза.

Также "Комментарии" писали, что Эпштейн оставил своей последней партнерше большое состояние после смерти. Что известно о белоруске Карине Шуляк, проживающей на Манхеттене в апартаментах, принадлежащих брату Джефри Эпштейна.



Источник: https://www.thesun.ie/news/16587960/professor-stephen-hawking-epstein-files-bikini-girls/
