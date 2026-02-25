logo_ukra

Головна Новини Зірки скандал У файлах Епштейна знайшли фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні
НОВИНИ

У файлах Епштейна знайшли фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні

У нових документах у справі Джеффрі Епштейна з’явилося фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні.

25 лютого 2026, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot

У новій хвилі розсекречених матеріалів у справі Джеффрі Епштейна з’явилося фото покійного британського астрофізика Стівена Гокінга в компанії двох жінок у бікіні з коктейлями в руках. Знімок опублікували серед документів, які раніше оприлюднило Міністерство юстиції США.

У файлах Епштейна знайшли фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні

Стівен Гокінг. Фото з відкритих джерел

На опублікованих фото Стівен Гокінг посміхається, відпочиваючи на шезлонгу з коктейлем у руці. Поруч із ним стоять дві неідентифіковані жінки. Де й коли саме зроблено знімок, у документах не уточнюється.

У файлах Епштейна знайшли фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні - фото 2

На фото видно, як Стівен Гокінг посміхається, а поруч з ним дві жінки в купальниках тримають коктейлі

Ім’я Гокінга згадується у файлах Епштейна сотні разів. Однак вчений, який помер у 2018 році, ніколи не був звинувачений у скоєнні правопорушень у межах справи Епштейна.

Раніше в публічному доступі з’являлися інші фотографії Гокінга з острова Епштейна, де у 2006 році проходила наукова конференція за участі десятків учених.

У файлах Епштейна знайшли фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні - фото 2

Стівен Гокінг у файлах Епштейна

У файлах Епштейна знайшли фото Стівена Гокінга з двома жінками в бікіні - фото 2

Стівен Гокінг у файлах Епштейна

Також оприлюднено листування 2015 року, в якому Епштейн звертався до своєї соратниці Гіслен Максвелл із проханням зібрати докази того, що Гокінг не "брав участі в неповнолітній оргії".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Епштейн був "одержимий" цією британською акторкою. Вона згадується у скандальних файлах 224 рази.

Також "Коментарі" писали, що Епштейн залишив своїй останній партнерці великий статок після смерті. Що відомо про білоруску Карину Шуляк, яка мешкає на Мангеттені в апартаментах, що належать братові Джефрі Епштейна.



Джерело: https://www.thesun.ie/news/16587960/professor-stephen-hawking-epstein-files-bikini-girls/
