В Париже вооруженные бандиты ограбили путиниста, российского блоггера украинского происхождения Игоря Синяка
commentss НОВОСТИ Все новости

В Париже вооруженные бандиты ограбили путиниста, российского блоггера украинского происхождения Игоря Синяка

В квартиру блогера украинского происхождения, уехавшего из Украины и прославившегося атаками на других инфлюэнсеров в России, ворвались вооруженные мужчины.

6 января 2026, 17:29
Автор:
Проніна Анна

В Париже ограбили квартиру российского блоггера украинского происхождения Игоря Синяка — публичной фигуры, после выезда из Украины построившей карьеру в России и неоднократно попадавшей в скандалы из-за буллинга других блоггеров и публичной поддержки войны.

В Париже вооруженные бандиты ограбили путиниста, российского блоггера украинского происхождения Игоря Синяка

Игорь Синяк сбежал из Украины, строил карьеру на буллинге – теперь в Париже к нему пришли с ножом

По словам самого Синяка в его Telegram-канале , ночью в его дом ворвались двое мужчин, вооруженных ножами. Они сломали входную дверь и быстро проникли в квартиру. Один из нападавших удерживал его, угрожая холодным оружием, в то время как другой забирал ценные вещи.

Блогер утверждает, что действия злоумышленников были слаженными и целеустремленными. В частности, они якобы ясно знали, в какой комнате хранились брендовые сумки и ювелирные украшения , что дало ему основания говорить о возможной предварительной информации или наведении.

После инцидента на место прибыла полиция Франции. Правоохранители оцепили прилегающую территорию и начали следственные действия в квартире — в частности, фиксацию следов и снятие отпечатков пальцев с поверхностей. Информации о задержанных пока нет, как и официальных данных по сумме ущерба.

Событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, однако без волны сострадания. Часть пользователей напоминает о публичной деятельности блоггера, его позиции по войне и многолетних конфликтах с другими инфлюэнсерами. Инцидент в Париже стал очередным примером того, как публичность, токсическая репутация и образ жизни могут иметь неожиданные последствия даже за пределами страны, где формировалась карьера.

