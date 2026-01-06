logo_ukra

Мікі Рурк різко відреагував на збір коштів через фінансові проблеми
НОВИНИ

Мікі Рурк різко відреагував на збір коштів через фінансові проблеми

Мікі Рурк різко розкритикував збір коштів на GoFundMe, створений через його фінансові проблеми та загрозу виселення.

6 січня 2026, 17:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Голлівудський актор Мікі Рурк публічно розкритикував кампанію зі збору коштів, створену нібито для допомоги йому у складній фінансовій ситуації. Йдеться про сторінку на платформі GoFundMe, яка з’явилася 4 січня на тлі повідомлень про можливе виселення 73-річного актора з орендованого житла через борг майже у 60 тисяч доларів.

Мікі Рурк різко відреагував на збір коштів через фінансові проблеми

Мікі Рурк у фільмі "Залізна людина 2". Фото: Marvel Studios

Збір грошей ініціювала команда Рурка. Сторінку створила асистентка його менеджерки Кімберлі Гайнс. У описі зазначалося, що кампанія запущена з "повного дозволу" актора і має на меті покрити нагальні витрати на житло. Лише за дві доби вдалося зібрати понад 102 тисячі доларів, що більше запланованої суми.

Після поширення інформації про збір у ЗМІ Мікі Рурк відреагував різко негативно. У відеозверненні в Instagram він назвав збір "принизливим" і закликав шанувальників не жертвувати гроші, а тим, хто вже зробив внески вимагати їх повернення.

"Щось трапилося... Я дуже розчарований, розгублений і не розумію... Хтось створив для мене якийсь збір. Якби мені потрібні були гроші, я б не просив жодної клятої милостині. Я б краще засунув пістолет собі в дупу та натиснув на курок. Це дуже ганебно. Це справді принизливо", — сказав Рурк.

Після слів Рурка його менеджерка Кімберлі Гайнс у коментарі The Hollywood Reporter підтвердила, що кампанія є легітимною і створеною без наміру обману. За її словами, всі кошти призначалися виключно акторові, а у разі його відмови будуть повернуті донорам. 

"GoFundMe було створено для Мікі. Якщо Мікі зараз не захоче цих грошей і вирішить: "Я не хочу допомоги, це як благодійність", гроші будуть повернуті... У нього навіть немає ключа від будинку. Ми організувати для нього нову квартиру. Все це оплачує його керівна команда, тобто я", — сказала Гайнс.

Попри скандал, ситуація може мати неочікувано позитивний ефект. За словами Гайнс, після розголосу Мікі Рурк отримав одразу кілька пропозицій щодо зйомок у кіно. Як пояснила менеджерка, це сталося вперше за тривалий час.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мікі Рурк опинився у складній фінансовій ситуації.

Також "Коментарі" писали, що лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів. Актор змінився до невпізнання на нових фото.



