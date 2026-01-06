Мікі Рурк різко відреагував на збір коштів через фінансові проблеми

Голлівудський актор Мікі Рурк публічно розкритикував кампанію зі збору коштів, створену нібито для допомоги йому у складній фінансовій ситуації. Йдеться про сторінку на платформі GoFundMe, яка з’явилася 4 січня на тлі повідомлень про можливе виселення 73-річного актора з орендованого житла через борг майже у 60 тисяч доларів.

Мікі Рурк у фільмі "Залізна людина 2". Фото: Marvel Studios

Збір грошей ініціювала команда Рурка. Сторінку створила асистентка його менеджерки Кімберлі Гайнс. У описі зазначалося, що кампанія запущена з "повного дозволу" актора і має на меті покрити нагальні витрати на житло. Лише за дві доби вдалося зібрати понад 102 тисячі доларів, що більше запланованої суми.

Після поширення інформації про збір у ЗМІ Мікі Рурк відреагував різко негативно. У відеозверненні в Instagram він назвав збір "принизливим" і закликав шанувальників не жертвувати гроші, а тим, хто вже зробив внески вимагати їх повернення.

"Щось трапилося... Я дуже розчарований, розгублений і не розумію... Хтось створив для мене якийсь збір. Якби мені потрібні були гроші, я б не просив жодної клятої милостині. Я б краще засунув пістолет собі в дупу та натиснув на курок. Це дуже ганебно. Це справді принизливо", — сказав Рурк.

Після слів Рурка його менеджерка Кімберлі Гайнс у коментарі The Hollywood Reporter підтвердила, що кампанія є легітимною і створеною без наміру обману. За її словами, всі кошти призначалися виключно акторові, а у разі його відмови будуть повернуті донорам.

"GoFundMe було створено для Мікі. Якщо Мікі зараз не захоче цих грошей і вирішить: "Я не хочу допомоги, це як благодійність", гроші будуть повернуті... У нього навіть немає ключа від будинку. Ми організувати для нього нову квартиру. Все це оплачує його керівна команда, тобто я", — сказала Гайнс.

Попри скандал, ситуація може мати неочікувано позитивний ефект. За словами Гайнс, після розголосу Мікі Рурк отримав одразу кілька пропозицій щодо зйомок у кіно. Як пояснила менеджерка, це сталося вперше за тривалий час.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мікі Рурк опинився у складній фінансовій ситуації.

Також "Коментарі" писали, що лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів. Актор змінився до невпізнання на нових фото.