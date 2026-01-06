У Парижі озброєні бандити пограбували путініста, російського блогера українського походження Ігоря Синяка

У Парижі пограбували квартиру російського блогера українського походження Ігоря Синяка — публічної фігури, яка після виїзду з України побудувала кар’єру в Росії та неодноразово потрапляла в скандали через булінг інших блогерів і публічну підтримку війни.

Ігор Синяк втік з України, будував кар’єру на булінгу — тепер у Парижі до нього прийшли з ножем

За словами самого Синяка в його Telegram-каналі, вночі до його помешкання увірвалися двоє чоловіків, озброєних ножами. Вони зламали вхідні двері й швидко проникли до квартири. Один із нападників утримував його, погрожуючи холодною зброєю, тоді як інший забирав цінні речі.

Блогер стверджує, що дії зловмисників були злагодженими та цілеспрямованими. Зокрема, вони нібито чітко знали, у якій кімнаті зберігалися брендові сумки та ювелірні прикраси, що дало йому підстави говорити про можливу попередню інформацію або наведення.

Після інциденту на місце прибула поліція Франції. Правоохоронці оточили прилеглу територію та розпочали слідчі дії у квартирі — зокрема фіксацію слідів і зняття відбитків пальців з поверхонь. Інформації про затриманих наразі немає, як і офіційних даних щодо суми збитків.

Подія викликала активне обговорення у соцмережах, однак без хвилі співчуття. Частина користувачів нагадує про публічну діяльність блогера, його позицію щодо війни та багаторічні конфлікти з іншими інфлюенсерами. Інцидент у Парижі став черговим прикладом того, як публічність, токсична репутація та спосіб життя можуть мати несподівані наслідки — навіть за межами країни, де формувалася кар’єра.

