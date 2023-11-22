В России арестовали певца, который сжег свой паспорт

Российский блоггер и певец Эдуард Шарлот, ранее сжегший свой российский паспорт, вернулся в Россию — он прилетел в Петербург из Еревана. В аэропорту Пулково его встретил наряд полиции и в наручниках отвел в служебное помещение. Об этом сообщают "Комментарии".



Эдуард Шарлот

В России его обвиняли в "дискредитации вооруженных сил РФ". Пока же Шарлоту назначили 13 суток ареста за мелкое хулиганство, которое он якобы допустил по прилету в Санкт-Петербург. Также Шарлоту оформили административные протоколы по статьям об умышленной порче удостоверения личности и о "дискредитации" российской армии, предусматривающим наказание в виде штрафа до 300 рублей и до 50 000 рублей соответственно.

Согласно сообщениям россМИ, он заявил: "Простите. Больше так не буду".

Летом 2023 года музыкант уехал в Армению, а 26 июня 2023 года он сжёг свой паспорт гражданина Российской Федерации, заявив что хочет попасть в Киев и больше не считает себя гражданином России. Также Шарлот показал пародию на SHAMAN и на камеру разбил пульт с российским триколором. Через пару месяцев он решил вернуться на Родину и попросил поклонников собрать ему денег на обратный билет.

Шарлот первую известность получил благодаря каверам на песни группы "Пошлая Молли". Затем — после участия в шоу "Песни на ТНТ", однако, даже не пройдя там в финал. Позднее стала известна песня "Щека на щеку", с которой артист выступал на шоу "Вечерний Ургант"; также широко распространилась песня-джингл, написанная Шарлотом для рекламы "Мегафона". В марте 2020 года был выпущен совместный сингл с Моргенштерном под названием "Малышка".

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