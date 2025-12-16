Верховный суд России поставил точку: Ларису Долину могут выселить из проданной квартиры

Верховный суд России отказал певице Ларисе Долине в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи ее московской квартиры и окончательно закрепил право собственности на покупательницу — Полину Лурье. Об этом сообщает российский телеканал Дождь.

У Долиной отобрали скандальную квартиру: что будет дальше

Судебная инстанция пришла к выводу, что пребывание Ларисы Долиной в квартире, которую она ранее продала, незаконно. В решении указано: если певица в ближайшее время добровольно не уволит жилье, суд низшей инстанции рассмотрит вопрос ее принудительного выселения.

Таким образом, Верховный суд отменил решение судов низших инстанций, которые ранее признавали соглашение недействительным на основании заявлений Долиной о мошенничестве. Несмотря на то, что лица, причастные к махинациям, были осуждены, покупка квартиры оставалась без жилья и без возврата средств, что и заставило ее обратиться в Верховный суд.

Рассмотрение дела состоялось 16 декабря. Коллегия по гражданским делам приняла решение в пользу Полины Лурье, отказав Долине в удовлетворении иска. В то же время, иск покупателю относительно выселения певицы направили на новое рассмотрение в Московский городской суд.

Во время заседания прокурор выступил против немедленного принудительного выселения, однако признал, что суды низших инстанций нарушили принцип баланса интересов сторон, фактически оставив без компенсации Лурье.

Покупательница настаивала на выселении Долиной из квартиры. Певица в свою очередь заявляла о готовности к двусторонней реституции — возвращении полученных по соглашению средств. Ранее она предлагала вернуть деньги без учета инфляции и в рассрочку в течение нескольких лет, однако Лурье отказалась от такого предложения.

Решение Верховного суда фактически поставило точку в длительном споре и подтвердило: квартира принадлежит покупателю, а дальнейшее пребывание в ней у бывшей владелицы нет законных оснований.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Лариса Долина обещала вернуть покупателю деньги, но не сдержала слова.