"Я доберусь до вас": Настя Каменских окончательно пробила дно обращением к публике на языке агрессора

Скандальная украинская певица Настя Каменских во время своего концерта в США, где она проживает, эмоционально обратилась к зрителям на русском языке. Выступление NK в Филадельфии включало композиции из разных периодов ее творчества – украинские, испанские и русские песни, а также хиты из дуэтного периода с Потапом.

Во время концерта Каменских заметила, что часть зрителей не проявляет достаточной активности и эмоционально обратилась в зал словами:

"Я до вас доберусь, никто фигней не страдает".

Эта фраза, судя по всему, была реакцией на ситуацию, когда посетители из-за наличия столов и сидячих мест не могли танцевать.

"Все должны кайфовать! И это делается не только лишь сидя. Здесь же можно танцевать", добавила певица, призывая публику к большему вовлечению и эмоциональному отклику.

Реакция соцсетей на инцидент была неоднозначной. На странице блогера Богдана Беспалова пользователи подвергли резкой критике артистку за манеру общения с фанатами, назвав ее поведение неприемлемым для ведущей и артиста, который когда-то был известен своим харизматичным образом. Некоторые пользователи сравнивали ее возможную речь на Grammy с преувеличенной самоуверенностью.

В то же время нашлись и сторонники Каменских, высоко оценившие ее энергию и харизму. Одна из русских фанаток написала в соцсетях: "Невероятная красотка с потрясающей энергией!", подчеркивая положительные эмоции от выступления.

