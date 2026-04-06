"Я доберуся до вас": Настя Каменських остаточно пробила дно зверненням до публіки мовою агресора

Скандальна українська співачка Настя Каменських під час свого концерту у США, де вона нині проживає, емоційно звернулася до глядачів російською мовою. Виступ NK у Філадельфії включав композиції з різних періодів її творчості – українські, іспанські та російські пісні, а також хіти з дуетного періоду з Потапом.

Під час концерту Каменських помітила, що частина глядачів не проявляє достатньої активності, і емоційно звернулася до залу словами:

"Я до вас доберусь, никто фигней не страдает".

Ця фраза, судячи з усього, була реакцією на ситуацію, коли відвідувачі через наявність столів і сидячих місць не могли танцювати.

"Все должны кайфовать! И это делается не только сидя. Тут же можно танцевать", додала співачка, закликаючи публіку до більшої залученості та емоційного відгуку.

Реакція соцмереж на інцидент була неоднозначною. На сторінці блогера Богдана Беспалова користувачі різко розкритикували артистку за манеру спілкування з фанатами, назвавши її поведінку неприйнятною для ведучої та артиста, який колись був відомий своїм харизматичним образом. Деякі користувачі порівнювали її можливу промову на Grammy із перебільшеною самовпевненістю.

Водночас знайшлися й прихильники Каменських, які високо оцінили її енергію та харизму. Одна з російських фанаток написала у соцмережах: "Невероятная красотка с потрясающей энергией!", підкреслюючи позитивні емоції від виступу.

