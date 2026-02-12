Поки україні мерзнуть: Настю Каменських розгромили у мережі за дикий вчинок

Українська співачка Настя Каменських, яка нині мешкає за кордоном, знову опинилася в центрі уваги після нової публікації в соцмережах. Артистка поділилася серією фото, зроблених під час відпочинку біля басейну, а також додала філософські роздуми про темп життя та внутрішню рівновагу.

Настя Каменських. Фото: з відкритих джерел

На знімках виконавиця позує у білому бікіні з розпущеним волоссям, демонструючи природний образ без зайвих деталей. Разом із фото вона опублікувала емоційний текст.

"Іноді потрібно зупинитися. Не біжіть. Не хваліться. Вода підтримує вас. Ваше тіло пам'ятає, як дихати. Тиша повертає вас до себе. Ми часто живемо майбутнім, але життя завжди відбувається зараз. У цьому диханні. У цьому моменті. Коли ви нарешті самі з собою", — наголосила артистка.

Публікація викликала неоднозначну реакцію аудиторії. Частина підписників засипала співачку компліментами, відзначаючи її зовнішність та натхненний настрій. У коментарях з’явилися слова підтримки: "Ти розкішна".

Втім, знайшлися й ті, хто поставився до допису критично. Деякі користувачі наголосили, що в нинішніх реаліях демонструвати відпочинок недоречно, адже в Україні тривають складні часи. Серед реакцій були й різкі висловлювання: "Прикольно викладати такі фото, коли в Україні немає світла, газу", "Огидно".

Як вже писали "Коментарі", Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно переїхала за кордон після мовного скандалу, вирішила зробити важливі зміни у своєму житті. Вона оголосила своїм підписникам, що планує переходити на російську та іспанську мови у своєму Instagram, підкреслюючи, що прагне нових змін у житті.