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Янина Соколова считает, что певица Руслана может препятствовать принятию законопроекта 5572

Журналистка высказала мнение, что Руслана может создавать препятствия при принятии закона, позволяющего всем музыкантам прозрачно зарабатывать роялти со своих произведений

сегодня, 12:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Янина Соколова считает, что певица Руслана может препятствовать принятию законопроекта 5572

Янина Соколова - фото с открытых источников

Публичный скандал разгорелся в Украине вокруг Проекта Закона №5572, который урегулирует в Украине вопрос о выплате музыкантам роялти за их произведения. Против законодательных изменений выступила Народная артистка Украины Руслана Лыжичко. О такой позиции победительницы Евровидения в социальных сетях написала журналистка Янина Соколова.

"Цель ее спичей — не допустить принятия закона #5572, — уверена Соколова. — Если закон примут, то каждый музыкант будет получать столько роялти за собственные песни — сколько заработал. Написал 10 хитов в месяц, которые разрывают радио и рестораны, получаешь соответственно. Не написал ничего путного за последние десять лет, как Руслана, получаешь меньшие деньги за старые хиты, потому что система распределения до сегодняшнего дня работала подковерно," — написала на своей странице Янина Соколова.

По мнению Соколовой, Руслана якобы находится в сговоре с двумя бизнесменами Александром Никиным и Олегом Долинским, ссылаясь при этом на данное журналистское расследование. Как сообщалось ранее в СМИ, в конце октября Александра Никина суд отправил под круглосуточный домашний арест за предложение взятки нардепу. По данным прокуратуры, он обещал выплачивать сто тысяч долларов ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами на право собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав"".

"Я призываю народных депутатов завтра на заседании ВР принять законопроект #5572. Он прикроет лавочку всем, кто когда-нибудь воровал из карманов украинского музыканта," — написала в конце своего поста Соколова.

Руслана Лыжичко уже отреагировала на критику и написала на своей странице в Facebook, что данные обвинения не корректны.

"Мне приписывают, как я писала, в лучших традициях "скабеева-стайл" – "участие в преступной группировке". Еще и "последние 10 лет". Еще и мой "патрон" – Александр Никин. Еще и "наши схемы поражают". Это мог написать только очень безграмотный человек. И по мне. И по моей деятельности. И по ситуации в целом. Я всегда с самого конца 90-х боролась с интеллектуальным пиратством и проблемами, которые это пиратство накладывало и накладывает на имидж Украины. Я всегда была последовательна в этом вопросе и никогда не была задействована ни в каких схемах," — написала Руслана.

Напомним, законопроект 5572 Верховной Рады Украины планируют депутаты рассмотреть сегодня, 15 декабря, во втором чтении.



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Источник: https://www.facebook.com/
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