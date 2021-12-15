Янина Соколова считает, что певица Руслана может препятствовать принятию законопроекта 5572

"Цель ее спичей — не допустить принятия закона #5572, — уверена Соколова. — Если закон примут, то каждый музыкант будет получать столько роялти за собственные песни — сколько заработал. Написал 10 хитов в месяц, которые разрывают радио и рестораны, получаешь соответственно. Не написал ничего путного за последние десять лет, как Руслана, получаешь меньшие деньги за старые хиты, потому что система распределения до сегодняшнего дня работала подковерно," — написала на своей странице Янина Соколова.

По мнению Соколовой, Руслана якобы находится в сговоре с двумя бизнесменами Александром Никиным и Олегом Долинским, ссылаясь при этом на данное журналистское расследование. Как сообщалось ранее в СМИ, в конце октября Александра Никина суд отправил под круглосуточный домашний арест за предложение взятки нардепу. По данным прокуратуры, он обещал выплачивать сто тысяч долларов ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами на право собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав"".

"Я призываю народных депутатов завтра на заседании ВР принять законопроект #5572. Он прикроет лавочку всем, кто когда-нибудь воровал из карманов украинского музыканта," — написала в конце своего поста Соколова.



Руслана Лыжичко уже отреагировала на критику и написала на своей странице в Facebook, что данные обвинения не корректны.

"Мне приписывают, как я писала, в лучших традициях "скабеева-стайл" – "участие в преступной группировке". Еще и "последние 10 лет". Еще и мой "патрон" – Александр Никин. Еще и "наши схемы поражают". Это мог написать только очень безграмотный человек. И по мне. И по моей деятельности. И по ситуации в целом. Я всегда с самого конца 90-х боролась с интеллектуальным пиратством и проблемами, которые это пиратство накладывало и накладывает на имидж Украины. Я всегда была последовательна в этом вопросе и никогда не была задействована ни в каких схемах," — написала Руслана.

Напомним, законопроект 5572 Верховной Рады Украины планируют депутаты рассмотреть сегодня, 15 декабря, во втором чтении.