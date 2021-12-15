Янина Соколова считает, что певица Руслана может препятствовать принятию законопроекта 5572

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Людмила Слободенюк
Янина Соколова - фото с открытых источников
Публичный скандал разгорелся в Украине вокруг Проекта Закона №5572, который урегулирует в Украине вопрос о выплате музыкантам роялти за их произведения. Против законодательных изменений выступила Народная артистка Украины Руслана Лыжичко. О такой позиции победительницы Евровидения в социальных сетях написала журналистка Янина Соколова.
По мнению Соколовой, Руслана якобы находится в сговоре с двумя бизнесменами Александром Никиным и Олегом Долинским, ссылаясь при этом на данное журналистское расследование. Как сообщалось ранее в СМИ, в конце октября Александра Никина суд отправил под круглосуточный домашний арест за предложение взятки нардепу. По данным прокуратуры, он обещал выплачивать сто тысяч долларов ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами на право собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав"".
Руслана Лыжичко уже отреагировала на критику и написала на своей странице в Facebook, что данные обвинения не корректны.
Напомним, законопроект 5572 Верховной Рады Украины планируют депутаты рассмотреть сегодня, 15 декабря, во втором чтении.
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