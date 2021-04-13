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Ювелирный скандал: компанию, которую рекламировали Кравец и Каменских, подозревают в плагиате (ФОТО)

Амбассадором злополучной коллекции по стечению обстоятельств стала певица Настя Каменских

сегодня, 18:43
Автор:

Вечканова Елена

В украинском ювелирном бизнесе наметился крупный скандал. На днях владелица известного бренда "Guzema", специализирующегося на изготовлении украшений, Валерия Гузема предъявила претензии компании "Золотой век".

Ювелирный скандал: компанию, которую рекламировали Кравец и Каменских, подозревают в плагиате (ФОТО)

Валерия Гузема обвиняет "Золотой век" в плагиате. Коллаж: Сегодня

Причина очень серьезная — якобы плагиат одной из её эксклюзивных коллекций. Все подробности Гузема сообщила на личной страничке в соцсети Instagram.

По словам ювелира, её компания работает на украинском и зарубежном рынках уже 5 лет. За это время свет увидело более 20 коллекций украшений, выпущенных и зарегистрированных под единственным брендом.

Также Валерия Гузема сотрудничала с другими коллегами, что привело к созданию десятка различных коллабораций. Однако до этого владелице торговой марки не доводилось встречаться со столь явным, по ее словам, плагиатом.

Как объяснила Гузема, в 2021 году "Золотой век" представили общественности новую коллекцию украшений. Именно она якобы в точности повторила "Classic Collection", созданную Валерией Гуземой и её командой. Более того, эти украшения стали стартом для дальнейшего укрепления ТМ "Guzema" на ювелирном рынке.

Валерия Гузема попыталась решить внезапно возникший конфликт напрямую с администрацией "Золотого века". Но, по ее словам, любые обращения компания проигнорировала. Никаких объяснений, а уж тем более извинений от производителя не последовало.

Как утверждает ювелир, в "Золотом веке" даже не стали "заморачиваться" с добавлением новых элементов в свои кольца. Команда Гуземы специально приобрела одно из повторяющих изначальное украшений и сравнила с "оригиналом".

Владелица бренда подчеркнула, что все товары, изготавливаемые её компанией, разрабатываются исключительно ею. До выхода в широкий мир они тестируются и получают оценку узкой фокус-группы.

Все свои украшения Валерия Гузема считает интеллектуальной собственностью, потому не собирается спускать "Золотому веку" произошедшее. Имея на руках все необходимые документы, подтверждающие права собственности на использование украшений, ювелир решила обратиться в суд.

Кстати, сейчас при поиске на официальном сайте "Золотого века" система утверждает, что необходимого кольца нет в наличии. При этом из общего перечня продукции украшение не изъяли.

Ювелирный скандал: компанию, которую рекламировали Кравец и Каменских, подозревают в плагиате (ФОТО) - фото 2

Стоит отметить, что лицом рекламной кампании злополучной коллекции "Золотого века" стала известная украинская певица Настя Каменских (нынче выступающая под псевдонимом NK). Слоганом выбрали слова "Чувства украшают".

К слову, ранее "Золотой век" рекламировали актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец и даже нынешний президент Владимир Зеленский. 

Ювелирный скандал: компанию, которую рекламировали Кравец и Каменских, подозревают в плагиате (ФОТО) - фото 3

Напомним, "Комментарии" сообщали о том, что с плагиатом также была связана сольная карьера другой украинской певицы — Нади Дорофеевой. Что не так с её первой песней, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CNjlINBLAvm/?igshid=1dp4reizwdloq&fbclid=IwAR2HsPxnWG5RFwL8jktbJRGXZfCCztZ8x_wooyJvFMaiAykjDSzowy8HGRg
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