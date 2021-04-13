Ювелирный скандал: компанию, которую рекламировали Кравец и Каменских, подозревают в плагиате (ФОТО)

В украинском ювелирном бизнесе наметился крупный скандал. На днях владелица известного бренда "Guzema", специализирующегося на изготовлении украшений, Валерия Гузема предъявила претензии компании "Золотой век".

Валерия Гузема обвиняет "Золотой век" в плагиате. Коллаж: Сегодня

Причина очень серьезная — якобы плагиат одной из её эксклюзивных коллекций. Все подробности Гузема сообщила на личной страничке в соцсети Instagram.



По словам ювелира, её компания работает на украинском и зарубежном рынках уже 5 лет. За это время свет увидело более 20 коллекций украшений, выпущенных и зарегистрированных под единственным брендом.

Также Валерия Гузема сотрудничала с другими коллегами, что привело к созданию десятка различных коллабораций. Однако до этого владелице торговой марки не доводилось встречаться со столь явным, по ее словам, плагиатом.

Как объяснила Гузема, в 2021 году "Золотой век" представили общественности новую коллекцию украшений. Именно она якобы в точности повторила "Classic Collection", созданную Валерией Гуземой и её командой. Более того, эти украшения стали стартом для дальнейшего укрепления ТМ "Guzema" на ювелирном рынке.

Валерия Гузема попыталась решить внезапно возникший конфликт напрямую с администрацией "Золотого века". Но, по ее словам, любые обращения компания проигнорировала. Никаких объяснений, а уж тем более извинений от производителя не последовало.

Как утверждает ювелир, в "Золотом веке" даже не стали "заморачиваться" с добавлением новых элементов в свои кольца. Команда Гуземы специально приобрела одно из повторяющих изначальное украшений и сравнила с "оригиналом".

Владелица бренда подчеркнула, что все товары, изготавливаемые её компанией, разрабатываются исключительно ею. До выхода в широкий мир они тестируются и получают оценку узкой фокус-группы.

Все свои украшения Валерия Гузема считает интеллектуальной собственностью, потому не собирается спускать "Золотому веку" произошедшее. Имея на руках все необходимые документы, подтверждающие права собственности на использование украшений, ювелир решила обратиться в суд.

Кстати, сейчас при поиске на официальном сайте "Золотого века" система утверждает, что необходимого кольца нет в наличии. При этом из общего перечня продукции украшение не изъяли.





Стоит отметить, что лицом рекламной кампании злополучной коллекции "Золотого века" стала известная украинская певица Настя Каменских (нынче выступающая под псевдонимом NK). Слоганом выбрали слова "Чувства украшают".

К слову, ранее "Золотой век" рекламировали актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец и даже нынешний президент Владимир Зеленский.





Напомним, "Комментарии" сообщали о том, что с плагиатом также была связана сольная карьера другой украинской певицы — Нади Дорофеевой. Что не так с её первой песней, узнайте в нашем материале.

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