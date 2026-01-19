В Киеве 23-летний местный житель шантажировал известную украинскую певицу. Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, потребовал деньги. Он был задержан оперативниками ДСР Нацполиции и следственными полициями Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу

В настоящее время вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Продолжаются меры по установлению лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание – 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что украинская певица и композитор Елена Тополя недавно сама сообщила об угрозах и шантаже интимного характера, которые она получила 10 января. По ее словам, неизвестные сняли и распространили частное видео сексуального содержания, после чего потребовали деньги и пытались давить на нее и ее близких.

Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Тополя обратилась в правоохранительные органы в день получения угроз и подал заявление об уголовном правонарушении. Она предоставила следствию все имеющиеся доказательства. В настоящее время идет расследование.

Впоследствии фрагменты видео и скриншоты с него появились в открытом доступе, в частности, в ряде телеграмм-каналов. В связи с этим певица публично заявила, что не считает себя виновной и не намерена стесняться, подчеркнув, что ответственными за ситуацию являются те, кто совершил преступление и продолжает распространять материалы.

Она отметила, что шантаж сопровождался ложными утверждениями о якобы происходивших с октября 2025 года событиях и подчеркнула, что имеет доказательства их ошибочности. Также Тополя призвала журналистов, медиа, блогеров и пользователей соцсетей не распространять интимные материалы, поскольку это наносит дополнительный ущерб потерпевшему и нарушает законодательство о защите персональных данных и праве на частную жизнь.

Отдельно она обратилась к людям, которые могут оказаться в подобной ситуации, с призывом не молчать, не соглашаться с требованиями шантажистов, фиксировать факты преступления и обращаться к правоохранителям. Певица также поблагодарила за поддержку, которую получила после публичной огласки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале декабря 2025 года украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, выступающая под псевдонимом Alyosha, объявили о разводе после 12 лет брака. У пары есть трое детей – двое сыновей и дочь.