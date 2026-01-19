logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу
commentss НОВОСТИ Все новости

Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу

За нераспространение конфиденциальной информации по артистке задержанный требовал деньги

19 января 2026, 14:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Киеве 23-летний местный житель шантажировал известную украинскую певицу. Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, потребовал деньги. Он был задержан оперативниками ДСР Нацполиции и следственными полициями Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу

Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу

В настоящее время вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Продолжаются меры по установлению лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание – 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что украинская певица и композитор Елена Тополя недавно сама сообщила об угрозах и шантаже интимного характера, которые она получила 10 января. По ее словам, неизвестные сняли и распространили частное видео сексуального содержания, после чего потребовали деньги и пытались давить на нее и ее близких.

Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Тополя обратилась в правоохранительные органы в день получения угроз и подал заявление об уголовном правонарушении. Она предоставила следствию все имеющиеся доказательства. В настоящее время идет расследование.

Впоследствии фрагменты видео и скриншоты с него появились в открытом доступе, в частности, в ряде телеграмм-каналов. В связи с этим певица публично заявила, что не считает себя виновной и не намерена стесняться, подчеркнув, что ответственными за ситуацию являются те, кто совершил преступление и продолжает распространять материалы.

Она отметила, что шантаж сопровождался ложными утверждениями о якобы происходивших с октября 2025 года событиях и подчеркнула, что имеет доказательства их ошибочности. Также Тополя призвала журналистов, медиа, блогеров и пользователей соцсетей не распространять интимные материалы, поскольку это наносит дополнительный ущерб потерпевшему и нарушает законодательство о защите персональных данных и праве на частную жизнь.

Отдельно она обратилась к людям, которые могут оказаться в подобной ситуации, с призывом не молчать, не соглашаться с требованиями шантажистов, фиксировать факты преступления и обращаться к правоохранителям. Певица также поблагодарила за поддержку, которую получила после публичной огласки.

Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу - фото 2
Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу - фото 2
Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу - фото 2
Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале декабря 2025 года украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, выступающая под псевдонимом Alyosha, объявили о разводе после 12 лет брака. У пары есть трое детей – двое сыновей и дочь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости