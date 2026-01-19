У Києві 23-річний місцевий мешканець шантажував відому українську співачку. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Національної поліції України.

Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку

Нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Продовжуються заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до цього злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання — 12 років позбавлення волі.

Варто зауважити, що українська співачка і композиторка Олена Тополя нещодавно сама повідомила про погрози та шантаж інтимного характеру, які вона отримала 10 січня. За її словами, невідомі особи зняли та поширили приватне відео сексуального змісту, після чого почали вимагати гроші та намагалися тиснути на неї і її близьких.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Тополя звернулася до правоохоронних органів у день отримання погроз і подала заяву про кримінальне правопорушення. Вона надала слідству всі наявні докази. Нині триває розслідування.

Згодом фрагменти відео та скриншоти з нього з’явились у відкритому доступі, зокрема в низці телеграм-каналів. У зв’язку з цим співачка публічно заявила, що не вважає себе винною і не має наміру соромитися, наголосивши, що відповідальними за ситуацію є ті, хто вчинив злочин і продовжує поширювати матеріали.

Вона зазначила, що шантаж супроводжувався неправдивими твердженнями про події, які нібито відбувалися з жовтня 2025 року, і підкреслила, що має докази їхньої хибності. Також Тополя закликала журналістів, медіа, блогерів та користувачів соцмереж не поширювати інтимних матеріалів, оскільки це завдає додаткової шкоди потерпілій і порушує законодавство про захист персональних даних та право на приватне життя.

Окремо вона звернулася до людей, які можуть опинитися в подібній ситуації, із закликом не мовчати, не погоджуватися на вимоги шантажистів, фіксувати факти злочину та звертатися до правоохоронців. Співачка також подякувала за підтримку, яку отримує після публічного розголосу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку грудня 2025 року український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Олена Тополя, що виступає під псевдонімом Alyosha, оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. У пари є троє дітей – двоє синів та донька.