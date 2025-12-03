logo

BTC/USD

93013

ETH/USD

3073.29

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Злоупотребление властью или банальное неудобство: Уильям и Кейт перекрыли дорогу к елкам — люди возмущены
commentss НОВОСТИ Все новости

Злоупотребление властью или банальное неудобство: Уильям и Кейт перекрыли дорогу к елкам — люди возмущены

Жители села возле Форест-Лодж возмущены: из-за новых правил безопасности изменили доступ к общественной территории, а охрану выставили прямо на парковке.

3 декабря 2025, 13:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Принц Уильям и Кейт Миддлтон снова оказались в центре скандала — на этот раз из-за ограничения движения на территории вблизи их нового имения Форест-Лодж. Местные жители заявляют, что новые меры безопасности усложнили доступ к популярному магазину рождественских елок, а некоторые обвиняют супругов в злоупотреблении властью. Об этом пишет издание Daily Star.

Злоупотребление властью или банальное неудобство: Уильям и Кейт перекрыли дорогу к елкам — люди возмущены

Британцы обвиняют принца Уильяма и Кейт в перекрытии общественного доступа к магазину елок.

Проезд к елочной точке, ежегодно привлекающей сотни посетителей, теперь стал значительно сложнее. Из-за смены маршрута водители вынуждены ехать в объезд, а на парковке каждый день дежурят королевские охранники. В соцсетях появляются жалобы на неудобства, а один из местных даже сообщил о нескольких почти авариях.

Остро раскритиковал ситуацию и исполнительный директор антимонархической организации Republic Грэм Смит. По его словам, вся территория — государственная собственность, и королевские супруги не имеют никакого законного права преграждать людям дорогу.

"Это еще один пример того, как Уильям пользуется привилегиями, которые ему никто не предоставлял. Он буквально "захватывает" публичную землю, чтобы было удобно только ему", — заявил Смит.

Скандал усугубляет еще и предыдущая история: в сентябре стало известно, что несколько арендаторов, проживавших рядом с домом Уэльских, попросили уехать после их переезда.

Внешне – сказочная картинка из Instagram, а на деле – протестные настроения, перекрытые дороги и обвинения в злоупотреблении монархическим положением, пишут британские СМИ.

А ранее портал "Комментарии" писал, что свояченица Уильяма и Кейт Меган украла платье с фотосессии , а затем, не стесняясь, позировала в нем на других мероприятиях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости