Злоупотребление властью или банальное неудобство: Уильям и Кейт перекрыли дорогу к елкам — люди возмущены

Принц Уильям и Кейт Миддлтон снова оказались в центре скандала — на этот раз из-за ограничения движения на территории вблизи их нового имения Форест-Лодж. Местные жители заявляют, что новые меры безопасности усложнили доступ к популярному магазину рождественских елок, а некоторые обвиняют супругов в злоупотреблении властью. Об этом пишет издание Daily Star.

Британцы обвиняют принца Уильяма и Кейт в перекрытии общественного доступа к магазину елок.

Проезд к елочной точке, ежегодно привлекающей сотни посетителей, теперь стал значительно сложнее. Из-за смены маршрута водители вынуждены ехать в объезд, а на парковке каждый день дежурят королевские охранники. В соцсетях появляются жалобы на неудобства, а один из местных даже сообщил о нескольких почти авариях.

Остро раскритиковал ситуацию и исполнительный директор антимонархической организации Republic Грэм Смит. По его словам, вся территория — государственная собственность, и королевские супруги не имеют никакого законного права преграждать людям дорогу.

"Это еще один пример того, как Уильям пользуется привилегиями, которые ему никто не предоставлял. Он буквально "захватывает" публичную землю, чтобы было удобно только ему", — заявил Смит.

Скандал усугубляет еще и предыдущая история: в сентябре стало известно, что несколько арендаторов, проживавших рядом с домом Уэльских, попросили уехать после их переезда.

Внешне – сказочная картинка из Instagram, а на деле – протестные настроения, перекрытые дороги и обвинения в злоупотреблении монархическим положением, пишут британские СМИ.

