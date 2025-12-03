Зловживання владою чи банальна незручність: Вільям і Кейт перекрили дорогу до ялинок — люди обурені

Принц Вільям та Кейт Міддлтон знову опинилися в центрі скандалу — цього разу через обмеження руху на території поблизу їхнього нового маєтку Форест-Лодж. Місцеві жителі заявляють, що нові заходи безпеки ускладнили доступ до популярного магазину різдвяних ялинок, а деякі звинувачують подружжя в зловживанні владою. Про це пише видання Daily Star.

Британці звинувачують принца Вільяма і Кейт у перекритті публічного доступу до ялинкового магазину.

Проїзд до ялинкової точки, яка щороку приваблює сотні відвідувачів, тепер став значно складнішим. Через зміну маршруту водії змушені їхати в об’їзд, а на парковці щодня чергують королівські охоронці. У соцмережах з’являються скарги на незручності, а один з місцевих навіть повідомив про “кілька майже аварій”.

Гостро розкритикував ситуацію й виконавчий директор антимонархічної організації Republic Грем Сміт. За його словами, вся територія — державна власність, і королівське подружжя не має жодного законного права перегороджувати людям дорогу.

"Це ще один приклад того, як Вільям користується привілеями, які йому ніхто не надавав. Він буквально “захоплює” публічну землю, щоби було зручно лише йому", — заявив Сміт.

Скандал посилює ще й попередня історія: у вересні стало відомо, що кількох орендарів, які мешкали поруч із будинком Уельських, попросили з’їхати після їхнього переїзду.

Зовні – казкова картинка з Instagram, а на ділі – протестні настрої, перекриті дороги та звинувачення в зловживанні монархічним становищем, пишуть британські ЗМІ.

