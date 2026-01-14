Звезда телевидения цинично подвел украинцев: как телеведущий обогатился на горе украинцев

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной оказались в центре скандала, возникшего после сбора средств в помощь детской больнице "Охматдет" в июне 2024 года. После того как Россия нанесла ракетный удар по медицинскому учреждению, ведущий и его семья организовали масштабный сбор средств, в котором украинцы щедро поддержали инициативу. За короткое время удалось собрать более 1,13 миллиона гривен на нужды больницы.

Однако пользователи соцсети Threads начали рассматривать прозрачность сбора средств и обратили внимание на финансовую отчетность благотворительного фонда "Решетник Фемели". Проверив официальные данные за 2024 год, активисты заметили, что в разделах доходов и расходов не было указано ни одной суммы.

В ответ на эти упреки Григорий Решетник сделал официальное заявление, в котором объяснил ситуацию. Он подчеркнул, что средства для больницы не собирались из-за благотворительного фонда, а напрямую из-за личного счета семьи. Ведущий отметил, что собрание было осуществлено самостоятельно, а вся отчетность была публично доступна. Он также подчеркнул, что всегда следили за своевременной передачей средств и отчетностью.

"Мы направляли деньги на "Охматдет" не через фонд, а с нашей частной банковской карты. Мы всегда публиковали отчетность, и сейчас считаю важным еще раз поблагодарить всех, кто поддержал эту инициативу и помог детям, которые так в этом нуждались", — отметил ведущий.

Этот случай вызвал волну обсуждений в соцсетях, где пользователи активно комментировали вопросы прозрачности финансовых собраний и деятельности благотворительных организаций в Украине.

