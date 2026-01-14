Зірка телебачення цинічно підвів українців: як телеведучий збагатився на горі українців

Відомий український телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною опинилися в центрі скандалу, що виник після збору коштів на допомогу дитячій лікарні "Охматдит" у червні 2024 року. Після того як Росія здійснила ракетний удар по медичному закладу, ведучий і його сім'я організували масштабний збір коштів, в якому українці щедро підтримали ініціативу. За короткий час вдалося зібрати понад 1,13 мільйона гривень на потреби лікарні.

Фото: з відкритих джерел

Однак, користувачі соцмережі Threads почали розглядати прозорість збору коштів і звернули увагу на фінансову звітність благодійного фонду "Решетник Фемелі". Перевіривши офіційні дані за 2024 рік, активісти помітили, що в розділах доходів та витрат не було зазначено жодної суми.

У відповідь на ці закиди Григорій Решетник зробив офіційну заяву, в якій пояснив ситуацію. Він наголосив, що кошти для лікарні не збиралися через благодійний фонд, а напряму через особистий рахунок сім'ї. Ведучий зазначив, що збори були здійснені самостійно, а вся звітність була публічно доступною. Він також підкреслив, що завжди стежили за своєчасною передачею коштів і звітністю.

"Ми направляли гроші на "Охматдит" не через фонд, а з нашої приватної банківської картки. Ми завжди публікували звітність, і зараз вважаю важливим ще раз подякувати всім, хто підтримав цю ініціативу і допоміг дітям, які так цього потребували", — зазначив ведучий.

Цей випадок спричинив хвилю обговорень в соцмережах, де користувачі активно коментували питання прозорості фінансових зборів і діяльності благодійних організацій в Україні.

