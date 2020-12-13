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Звезду «Трансформеров» обвинили в сексуальном насилии

Звезда кинофильмов судебный иск пока не комментировал

13 декабря 2020, 23:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Экс-возлюбленная голливудского актера Шайа Лабафа, который сыграл главную роль в кинофильмах "Трансформеры", обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Девушка подала на знаменитость в суд.

Звезду «Трансформеров» обвинили в сексуальном насилии

Шайа Лабаф (фото из открытых источников)

Британская певица FKA Twigs, с которой актер разошелся в прошлом году, раскрыла шокирующие факты об их отношениях. Девушка призналась, что постоянно ходила в синяках, потому что актер мог резко ее схватить. Также певица рассказала, что Шайа постоянно применял к ней насилие, как эмоциональное, так и физическое. Он ее бил, душил, а еще умышленно заразил ее венерическим заболеванием.

Девушка подала на голливудскую знаменитость в суд и в своем иске рассказала, что однажды Шайа вел машину и требовал от нее признания в любви. В случае отказа он грозил совершить ДТП, предварительно расстегнув ее ремень безопасности. 

Еще девушка призналась, что актер мог ночью проснуться и начать ее душить. FKA Twigs заявила, что жила с ним в постоянном страхе и даже боялась ночью встать в туалет, потому что парень мог принять ее за грабителя и выстрелить. По словам девушки, у актера всегда возле себя было заряженное огнестрельное оружие. 

Звезда "Трансформеров" пока никак не прокомментировал иск своей бывшей возлюбленной, но незадолго до этого, он признался, что страдал алкоголизмом и извинился перед теми, кого обижал и причинял неудобства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн призналась, что в 15-лет ее совратил известный голливудский режиссер Александр Пэйн. Актриса отметила, что не желает разрушать его карьеру, всего лишь хочет получить извинения.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/12/11/arts/music/fka-twigs-shia-labeouf-abuse.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
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