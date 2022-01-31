Актер Куравлев перед смертью составил завещание: кому достанется недвижимость и деньги

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев, который умер 30 января, словно готовился к смерти. Поэтому заблаговременно до последнего своего дня составил завещание. Как передает портал "Комментарии", со ссылкой на "Комсомольскую правду", все нажитое на протяжении жизни имущество, а также более, чем на 100 миллионов рублей актер оставил своим родным.

Леонид Куравлев. Фото: из открытых источников

Из недвижимости у Куравлева была его пятикомнатная квартира в центре Москвы, а также дача в Подмосковье. Как сказано в завещании, недвижимость перейдет в равных долях его сыну и дочери. Что касается денег, которые также имеются у актера, то он их также поровну поделил между своими детьми.

Отметим, Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Он до этого довольно продолжительное время провел в больнице, а последние свои жни доживал в московском хосписе.

Леонид Куравлев полюбился гражданам бывших республик Советского Союза за главные роли в таких кинолентах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Живет такой парень". Его фразы из кинофильмов были разобраны на цитаты. Куравлеву доставались роли, которые вызывали у народа улыбку и признательность. Актер выкладывался в кино на 100% и умел расположить к себе.

Читайте также на портале "Комментарии" — смерть Куравлева могла наступить вследствие заболевания коронавирусом. В больнице актер боролся с воспалением легких, хотя официально заболевание Куравлева коронавирусом не подтвердили. Удивляет также продолжительность нахождения его в медучреждении, куда он поступил еще 10 января.





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