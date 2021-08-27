Актер Райан Рейнольдс необычно поздравил жену с днем рождения

Голливудский актер Райан Рейнольдс необычно поздравил жену, актрису Блейк Лайвли, с днем ​​рождения. Как уже стало известно, это был розыгрыш. Об этом сообщает издание Just Jared.

Райан Рейнольдс - фото из открытых источников

К примеру, в день рождения Райана, Блейк вместо торта купила яблочный пирог. Также Райан в день рождения жены опубликовал серию ее неудачных фотографий. И на этот раз, на 34-й день рождения жены, актер подготовил розыгрыш. В начале недели он опубликовал видео в TikTok под песню Мэрайи Кэри Fantasy. На следующий день певица записала видео в дуэте с актером.

Кэри пела: "М-м-м, детка, я так влюблена в тебя".

После этого, Кэри сказала, что они так не договаривались. Она имела в виду, что на видео должна была быть Блейк, а не Райан.

"Мы так не договаривались", — рассмеялась певица.

В ответ актер написал, что дуэт с Кэри — лучшее, что произошло с ним в любое время 25 августа. К концу дня Райан жену так и не поздравил.









Напомним, знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне был признан самым успешным по кассовым сборам за всю историю кино. Он стал единственным, кому на протяжении 60 лет удавалось играть в картинах, лидирующих в прокатах. Как сообщает издание Deadline, 75-летний Сильвестр Сталлоне за свою карьеру снялся в более чем 50 кинолентах, но большую славу и популярность ему принесла главная роль в фильмах "Рокки", "Рэмбо" и "Неудержимые". За 60 лет он стал самым прибыльным актером, поскольку картины с его участием постоянно устанавливали рекорды по кассовым сборам. Сильвестр без труда обошел в рейтинге таких знаменитых актеров как Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Арнольда Шварценеггера и Джона Траволту.

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