logo
Русский Українська

BTC/USD

47174.56

ETH/USD

3111.64

LTC/USD

168.59

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Актер Райан Рейнольдс необычно поздравил жену с днем рождения
commentss НОВОСТИ Все новости

Актер Райан Рейнольдс необычно поздравил жену с днем рождения

К концу дня Райан Рейнольдс жену так и не поздравил.

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

Голливудский актер Райан Рейнольдс необычно поздравил жену, актрису Блейк Лайвли, с днем ​​рождения. Как уже стало известно, это был розыгрыш. Об этом сообщает издание Just Jared.

Актер Райан Рейнольдс необычно поздравил жену с днем рождения

Райан Рейнольдс - фото из открытых источников

К примеру, в день рождения Райана, Блейк вместо торта купила яблочный пирог. Также Райан в день рождения жены опубликовал серию ее неудачных фотографий. И на этот раз, на 34-й день рождения жены, актер подготовил розыгрыш. В начале недели он опубликовал видео в TikTok под песню Мэрайи Кэри Fantasy. На следующий день певица записала видео в дуэте с актером.

Кэри пела: "М-м-м, детка, я так влюблена в тебя".

После этого, Кэри сказала, что они так не договаривались. Она имела в виду, что на видео должна была быть Блейк, а не Райан.

"Мы так не договаривались", — рассмеялась певица.

В ответ актер написал, что дуэт с Кэри — лучшее, что произошло с ним в любое время 25 августа. К концу дня Райан жену так и не поздравил.

Актер Райан Рейнольдс необычно поздравил жену с днем рождения - фото 2


Напомним, знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне был признан самым успешным по кассовым сборам за всю историю кино. Он стал единственным, кому на протяжении 60 лет удавалось играть в картинах, лидирующих в прокатах. Как сообщает издание Deadline, 75-летний Сильвестр Сталлоне за свою карьеру снялся в более чем 50 кинолентах, но большую славу и популярность ему принесла главная роль в фильмах "Рокки", "Рэмбо" и "Неудержимые". За 60 лет он стал самым прибыльным актером, поскольку картины с его участием постоянно устанавливали рекорды по кассовым сборам.  Сильвестр без труда обошел в рейтинге таких знаменитых актеров как Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Арнольда Шварценеггера и Джона Траволту.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.justjared.com/2021/08/25/ryan-reynolds-trolls-blake-lively-on-her-birthday-in-an-epic-but-subtle-way/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ