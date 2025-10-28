Актер российского сериала «Полицейский с Рублевки» скончался от рака

Российский актер Роман Попов, игравший одну из главных ролей в сериале "Полицейский с Рублевки" (Мухич) в сентябре прошел курс химиотерапии, но рак оказался сильнее. По данным пропагандистского канала SHOT, актер скончался сегодня в больнице после рецидива, жене сообщили только недавно.

Злокачественную опухоль мозга у Попова обнаружили в 2018 году. В этом году у него случился рецидив. Артист почти ослеп. Были повреждены синапсы, отвечающие за слух.

Актеру было 40 лет.

Известно, что актер Роман Попов родился 9 февраля 1985 в Конотопе (Сумская область), но карьеру отправился строить в Российской Федерации. Там он стал участником КВН, а вскоре его пригласили в Comedy Club.

В украинских сериалах Роман не снимался, но участвовал во многих российских проектах. Большую популярность ему принесла роль Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

Отметим, что рак у Романа диагностировали в 2018 году, а через год актеру удалось преодолеть недуг, но через 7 лет случился рецидив и вызвал серьезные осложнения.

Что Роман Попов говорил о войне в Украине

В 2024 году в выпуске "Макарена" в российской соцсети "ВКонтакте" уроженец Конотопа признался, что был участником боевых действий и убивал людей. Роман не стал уточнять, о какой говорит войне, опасаясь последствий.

Актер отметил, что помогал своим друзьям, но как именно тоже не стал отвечать. Однако подтвердил, что убивал людей и является мастером спорта по стрельбе.

"Есть люди, в которых нужно стрелять. Но в то же время я был пацифистом и считаю, что любая война это такое дерьмо. Make love, not war (Создавай любовь, не войны). Люди, стреляющие друг в друга – это дикость. Нам есть с чем сообща бороться, эпидемии, болезни. Мы могли бы все вместе покорить космос, но мы почему-то поднимаем оружие друг на друга", – говорил тогда актер.

Публично о войне, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, Роман не высказывался. В 2021 году актер в интервью говорил, что хочет посетить Одессу, но не может этого сделать, а также признался, что отказался участвовать в четырех проектах в Крыму.

