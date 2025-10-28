Російський актор Роман Попов, який грав одну з головних ролей у серіалі "Поліцейський з Рубльовки" (Мухіч) у вересні пройшов курс хіміотерапії, але рак виявився сильнішим. За даними пропагандистського каналу SHOT, актор помер сьогодні у лікарні після рецидиву, дружині повідомили лише нещодавно.

Актор російського серіалу «Поліцейський з Рубльовки» помер від раку

Злоякісну пухлину мозку у Попова виявили 2018-го. Цього року в нього стався рецидив. Артист майже осліп. Було пошкоджено синапси, які відповідають за слух.

Актору було 40 років.

Відомо, що актор Роман Попов народився 9 лютого 1985 року у Конотопі (Сумська область), але кар’єру вирушив будувати у Російській Федерації. Там він став учасником КВК, а незабаром його запросили до Comedy Club.

В українських серіалах Роман не знімався, проте брав участь у багатьох російських проєктах. Велику популярність йому принесла роль Ігоря Мухіча у серіалі "Поліцейський з Рубльовки".

Зазначимо, що рак у Романа діагностували у 2018 році, а через рік актору вдалося подолати недугу, але через 7 років трапився рецидив та викликав серйозні ускладнення.

Що Роман Попов говорив про війну в Україні

У 2024 році у випуску "Макарена" в російській соцмережі "Вконтакті" уродженець Конотопа зізнався, що був учасником бойових дій і вбивав людей. Роман не став уточнювати, за яку саме каже війну, побоюючись наслідків.

Актор зазначив, що допомагав своїм друзям, але як саме також не став відповідати. Однак підтвердив, що вбивав людей і є майстром спорту зі стрільби.

"Є люди, у яких треба стріляти. Але в той же час я був пацифістом і вважаю, що будь-яка війна це таке лайно. Make love, not war (Створюй кохання, не війни). Люди, які стріляють один в одного – це дикість. Нам є з чим спільно боротися, епідемії, хвороби. Ми могли б усі разом підкорити космос, але ми чомусь піднімаємо зброю один на одного", – казав тоді актор.

Публічно про війну, розв’язану російським диктатором Володимиром Путіним, Роман не висловлювався. У 2021 році в інтерв’ю актор говорив, що хоче відвідати Одесу, але не може цього зробити, а також зізнався, що відмовився брати участь у чотирьох проєктах у Криму.

