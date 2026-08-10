Звезда "Гарри Поттера" заработала на OnlyFans больше, чем в кино: что она показывает

Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в фильмах о "Гарри Поттере", заявила, что за время работы на OnlyFans заработала больше, чем получила за всю свою актерскую карьеру в течение года. По ее словам, платформа стала важным источником дохода ее семьи.

Джесси Кейв. Фото: David Levene/The Guardian

39-летняя Джесси Кейв рассказала The Times, что создала аккаунт на OnlyFans после неудачного повторного прослушивания и финансовых затруднений. В тот момент актриса воспитывала четырех детей вместе со своим женихом Элфи Брауном и признавалась, что находилась в "моменте полного отчаяния".

Кейв установила ежемесячную стоимость подписки примерно на уровне 6 долларов. При этом ее контент не является откровенным, а основная тема видео – это волосы и уход за ними. Актриса снимает ASMR-видео, у которых расчесывает волосы, заплетает косы, делает хвосты и выполняет другие просьбы подписчиков. По данным The Times, всего за один день ей удалось получить около 20 200 долларов.

"Я думала, что заработаю пять тысяч, поработаю на этом несколько месяцев, и это даст мне время, чтобы решить, что мы будем делать. Но уже прошло больше полутора лет, и это действительно спасло нам жизнь", — говорит Кейв.

Джесси Кейв дебютировала во франшизе "Гарри Поттер" в 2009 году, сыграв Лаванду Браун в трех последних фильмах серии. После этого она работала в театре и появлялась в таких проектах как "Черное зеркало" и "Индустрия".

По словам актрисы, работа на OnlyFans дала ей возможность почувствовать себя заметной после лет, когда она воспринимала себя как "невидимого" человека. В то же время Кейв отмечает, что ее главное правило в создании контента – волосы должны оставаться "главной героиней". Впервые о создании аккаунта на платформе актриса рассказала в марте 2025 года. Тогда она объясняла, что решила попробовать новый способ заработка, чтобы выбраться из долгов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актриса из "Гарри Поттера" Джесси Кейв зарегистрировалась на OnlyFans и столкнулась с неожиданными вызовами.

Также "Комментарии" писали, что популярная когда-то 85-летняя актриса завела OnlyFans.