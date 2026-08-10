Зірка "Гаррі Поттера" заробила на OnlyFans більше, ніж у кіно: що вона показує

Британська акторка Джессі Кейв, відома за роллю Лаванди Браун у фільмах про "Гаррі Поттера", заявила, що за час роботи на OnlyFans заробила більше, ніж отримала за всю свою акторську кар’єру протягом року. За її словами, платформа стала важливим джерелом доходу для її родини.

Джессі Кейв. Фото: David Levene/The Guardian

39-річна Джессі Кейв розповіла The Times, що створила акаунт на OnlyFans після невдалого повторного прослуховування та фінансових труднощів. На той момент акторка виховувала чотирьох дітей разом зі своїм нареченим Елфі Брауном і зізнавалася, що перебувала у "моменті повного відчаю".

Кейв встановила щомісячну вартість підписки приблизно на рівні 6 доларів. При цьому її контент не є відвертим, а основна тема відео — це волосся та догляд за ним. Акторка знімає ASMR-відео, у яких розчісує волосся, заплітає коси, робить хвости та виконує інші прохання підписників. За даними The Times, лише за один день їй вдалося отримати близько 20 200 доларів.

"Я думала, що зароблю п’ять тисяч, попрацюю на цьому кілька місяців, і це дасть мені час, щоб вирішити, що ми будемо робити. Але вже минуло понад півтора року, і це справді врятувало нам життя", — каже Кейв.

Джессі Кейв дебютувала у франшизі "Гаррі Поттер" у 2009 році, зігравши Лаванду Браун у трьох останніх фільмах серії. Після цього вона працювала в театрі та з'являлася в таких проєктах, як "Чорне дзеркало" та "Індустрія".

За словами акторки, робота на OnlyFans дала їй можливість відчути себе помітною після років, коли вона сприймала себе як "невидиму" людину. Водночас Кейв наголошує, що її головне правило у створенні контенту — волосся має залишатися "головною героїнею". Вперше про створення акаунта на платформі акторка розповіла у березні 2025 року. Тоді вона пояснювала, що вирішила спробувати новий спосіб заробітку, щоб вибратися з боргів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що акторка з "Гаррі Поттера" Джессі Кейв зареєструвалася на OnlyFans та зіткнулась із неочікуваними викликами.

Також "Коментарі" писали, що популярна колись 85-річна акторка завела OnlyFans.