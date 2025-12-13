Актриса Наталья Денисенко шокировала причинами развода с мужем: "Очень сильно обижал"

Украинская актриса Наталья Денисенко впервые откровенно рассказала о настоящих причинах развода с актером Андреем Фединчиком.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик. Фото: из открытых источников

По словам звезды театра и кино, их брак давно испытывал трудности, а полномасштабная война лишь усугубила кризис. Об этом Денисенко рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Актриса призналась, после того как Андрей пошел служить, продолжающаяся разлука и напряженные обстоятельства негативно повлияли на их отношения. Денисенко отметила, что муж неоднократно обижал ее, особенно после того, как она подала на развод. В основе конфликтов была ревность — Фединчик, по словам Денисенко, верил слухам и комментариям в сети о возможных ее романтических отношениях с другими мужчинами. Хотя, как подчеркивает актриса, она всегда оставалась ему верна.

"Андрей меня обижал, очень сильно обижал. Были моменты. Это такие нюансы его характера. Я понимаю, чего он это делал, по его причинам, потому что он далеко, у него поднимались определенные чувства, он просил прощения. Больше он обижал меня уже после того, как я подала на развод. Но хочу подчеркнуть, что это в прошлом, потому что последние месяцы мы очень хорошо с ним общаемся" — рассказала актриса.

В то же время Денисенко считает, что и сама допускала ошибки. Она долго не озвучивала своих переживаний, считая, что не имеет права жаловаться находящемуся на войне мужу. По ее словам, сострадание и жалость постепенно вытеснили чувство любви.

"Когда началась война, я сама себя забила в ту позицию, что я не имею права ничего сказать. Нельзя! Человек защищает нашу страну. То, что пережил Андрей там, это ужас. Я почти ничего не знаю о его работе, но я видела, каким он приезжал. Мне было жаль. Но жалость – это не любовь", — сказала актриса.

В конце концов она поняла, что ее любовь исчезла. Между супругами обострились также разногласия в подходах к воспитанию ребенка. Денисенко подчеркнула, что война существенно изменила Андрея — он стал более жестким и эмоционально взрывным, что иногда вызывало у нее страх.

Несмотря на это, решение о разрыве было озвучено только после того, как сам Фединчик завел разговор о проблемах брака. Денисенко признается, что без этого толчка она, вероятно, не решилась бы первой сказать о желании разойтись.

