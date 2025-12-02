"Це реальний кринж": названо вражаючу причину розлучення Олени і Тараса Тополей

Новина про розлучення Тараса та Олени Тополі після 12 років спільного життя шокувала шанувальників та користувачів соцмереж. Блогер Богдан Беспалов оприлюднив інформацію про те, хто став ініціатором розриву, а також поділився ймовірними причинами цього рішення.

Фото: з відкритих джерел

За словами Беспалова, він отримав дані від джерела, "дуже близького до Олени Тополі", і зізнався, що був приголомшений деталями:

"Я був шокований тим, що дізнався... Джерело точно знає, про що говорить", – зазначив блогер.

Він стверджує, що саме Тарас виступив ініціатором розлучення, а головною причиною стали, нібито, систематичні зради Олени:

"Це триває вже досить довгий час, Тарас знав про це, але довго закривав на це очі", – повідомив Беспалов.

Крім того, блогер натякнув, що Олена могла мати проблеми з алкоголем:

"Така поведінка важко витримувана. Тарас ще довго терпів, але не міг змиритися з тим, що її кар'єра не розвивається, тоді як його злетіла. Він фінансово підтримував її сольну діяльність, ніхто не забороняв їй співати чи залишатися вдома. Виховання дітей та їх шкільні обов’язки теж лягли на його плечі. Проблеми з алкоголем, про які раніше повідомляли ЗМІ, виявилися більш серйозними, ніж очікувалось", – додав Беспалов.

Таким чином, за даними блогера, поєднання особистих зрад, залежностей та різниці у професійному розвитку подружжя стало основою для рішення про розрив сім’ї.

Як вже писали "Коментарі", український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Олена Тополя, що виступає під псевдонімом Alyosha, оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. У пари є троє дітей – двоє синів та донька. Про своє рішення пара оголосила в Instagram, зробивши спільну заяву, у якій просять журналістів не турбувати їх додатковими питаннями.



