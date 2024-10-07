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Аль Пачино пережил клиническую смерть: он рассказал, что видел по ту сторону

Аль Пачино был близок к смерти.

сегодня, 11:28
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Автор:
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Slava Kot

Культовый актер Аль Пачино едва не стал одной из многих жертв пандемии коронавируса. В последнем интервью 84-летний актер рассказал, что "упал в обморок" и некоторое время "не имел пульса". Он столкнулся со смертью и объяснил, что видел по ту сторону жизни.

Аль Пачино пережил клиническую смерть: он рассказал, что видел по ту сторону

Аль Пачино. Фото из открытых источников

В интервью изданию New York Times легендарный актер "Крестного отца" 84-летний Аль Пачино, рассказал подробности произошедшего в его доме драматического события. По словам голливудской звезды, в период пандемии коронавируса ему стало очень плохо, поднялась температура, а тело было обезвожено.

Как объясняет Аль Пачино, к нему прибыла медсестра, которая должна была осуществить процедуру гидратации, однако в какой-то момент он потерял сознание и пульс. Через несколько минут перед его домом появилась скорая помощь с медработниками. Благодаря скорейшему вмешательству врачей актера удалось спасти.

"У меня не было пульса. У меня было около шести парамедиков в той гостиной, и было два врача, и они были одеты в такой наряд, который выглядел так, будто они пришли из космоса или что-то такое. Было шокирующее открыть глаза и увидеть это. Все были вокруг меня, и они сказали: "Он вернулся. Он здесь"", — рассказывает Пачино.

Далее актер вспомнил, что он увидел после клинической смерти. Как признался Аль Пачино, он не видел типичных видений о белом свете, или нечто подобное.

"Я не видел ни белого света, ни чего-то другого. Там ничего нет. Как говорит Гамлет, "Быть или не быть"; "Неоткрытая страна, откуда не возвращается ни один путешественник". И он говорит два слова: "больше ничего". Вы ушли", — сказал Аль Пачино о своем опыте смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Аль Пачино в 83 года в четвертый раз стал отцом.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/10/05/magazine/al-pacino-interview.html
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