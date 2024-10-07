Аль Пачино пережил клиническую смерть: он рассказал, что видел по ту сторону

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Slava Kot
Культовый актер Аль Пачино едва не стал одной из многих жертв пандемии коронавируса. В последнем интервью 84-летний актер рассказал, что "упал в обморок" и некоторое время "не имел пульса". Он столкнулся со смертью и объяснил, что видел по ту сторону жизни.
Аль Пачино. Фото из открытых источников
В интервью изданию New York Times легендарный актер "Крестного отца" 84-летний Аль Пачино, рассказал подробности произошедшего в его доме драматического события. По словам голливудской звезды, в период пандемии коронавируса ему стало очень плохо, поднялась температура, а тело было обезвожено.
Как объясняет Аль Пачино, к нему прибыла медсестра, которая должна была осуществить процедуру гидратации, однако в какой-то момент он потерял сознание и пульс. Через несколько минут перед его домом появилась скорая помощь с медработниками. Благодаря скорейшему вмешательству врачей актера удалось спасти.
Далее актер вспомнил, что он увидел после клинической смерти. Как признался Аль Пачино, он не видел типичных видений о белом свете, или нечто подобное.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Аль Пачино в 83 года в четвертый раз стал отцом.
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