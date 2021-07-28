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Главная Новости Звезды шоубизнес Алена Шоптенко показала зажигательный танец на пляже в Турции
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Алена Шоптенко показала зажигательный танец на пляже в Турции

У Елены Шоптенко никогда не было проблем с лишним весом, поскольку она следит за своим питанием

сегодня, 05:43
Автор:

Ольга Чародий

Украинский хореограф и победительница первого сезона шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко показала ролик, снятый на отдыхе в Турции. Артистка захватила пластикой и великолепной фигурой. В крайний день отпуска за границей звезда записала видео и выложила  на своей  странице в Инстраграм, на котором эффектно танцует на пляже в бикини. В ролике знаменитость в желтом купальнике и накидке показала несколько па на фоне живописного пейзажа. Артистка захватила роскошной фигурой.

Алена Шоптенко показала зажигательный танец на пляже в Турции

Алена Шоптенко (фото из открытых источников)

"Я прекрасно перезагрузилась! Пора танцевать домой!", — написала она.

Со своей стороны, подписчики оценили и танцы, и фигуру, и пластичность Шоптенко.

У Елены никогда не было проблем с лишним весом, поскольку она следит за своим питанием, а также много двигается. Но в отпуске она дала себе немного отдохнуть и призналась, что поправилась.

"Те два кг давят на совесть, то шило в одном месте не дает покоя, но уже хочется домой. Но я знаю точно, что потом буду очень жалеть, что так думала", — призналась Елена Шоптенко

 Напомним, популярная украинская танцовщица стала героем нового выпуска "Слава+". В своем интервью она рассказала немало невероятных подробностей о своей жизни, но всех поклонников страшно интересовало, действительно ли она такая серьезная и строгая, какой кажется? Тогда Алена и призналась, что она научилась максимально контролировать, а иногда даже скрывать свои эмоции. Она добавила, что в некоторых ситуациях ей это только на пользу, а иногда человек совсем не может понять, что она хотела сказать. Хореограф рассказала, что в детстве терпела издевки своих одноклассников, поэтому во взрослой жизни ей проще сохранять дистанцию и некую отстраненность от всех. 


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Источник: https://www.instagram.com/alena_shoptenko/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f3fd0468-5723-49bd-acf8-def1f582754d
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