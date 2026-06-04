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Алина Гросу пробила дно из-за скандала с УПЦ МП: знаменитость пробила дно заявлением

Народная артистка Украины Ирина Билык стала крестной матерью певицы

4 июня 2026, 16:00
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Клименко Елена

Украинская певица Алина Гросу недавно попала в центр общественного обсуждения после того, как ее сына Марка Габриэля крестил скандальный митрополит Мелетий , гражданин России Валентин Егоренко . В интервью и в соцсетях певица попыталась объяснить свой выбор, подчеркнув, что это было сделано с соблюдением "теплых семейных традиций" .

Алина Гросу пробила дно из-за скандала с УПЦ МП: знаменитость пробила дно заявлением

Алина Гросу. Фото: из открытых источников

Крещение состоялось 1 июня в Свято-Духовском соборе УПЦ МП . Алина Гросу поделилась снимками церемонии в Instagram, где также отметила, что кумой малыша стала народная артистка Украины Ирина Билык . Сам факт участия Билык в произошедшем вызвал дополнительное внимание общественности.  

Журналистка Соня Кошкина обратила внимание на то, что крещение проводил находящийся в санкционном списке Украины священник.

"Что должно быть в голове у взрослых украинцев, которые на пятый год полномасштабного вторжения крестят ребенка не просто у московского священника, а у одного из главных проводников 'русского мира'?! Ирина Билык, у вас точно все хорошо с критическим восприятием реальности?", — отметила она.

Сама Гросу не стала избегать обсуждений и дала свой ответ спустя несколько дней. Она сопровождала реакцию промоматериалами своей новой песни и кадрами крещения сына.

"Никакие посторонние разговоры или предположения не омрачят теплые семейные традиции и счастливые моменты, посвященные ребенку. В этом храме крестили еще старшее поколение нашей семьи, потом меня, моего брата, а теперь и сынишку", — написала знаменитость в своем Instagram.

Алина Гросу пробила дно из-за скандала с УПЦ МП: знаменитость пробила дно заявлением - фото 2

Фото: скриншот Instagram Алины Гросу

Портал "Комментарии" уже писал , что хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабного вторжения России переехал в США, неожиданно вернулся к публичным высказываниям о событиях в Украине после очередного массированного обстрела Киева.



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