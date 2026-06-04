Аліна Гросу пробила дно через скандал з УПЦ МП: знаменитість пробила дно заявою

Українська співачка Аліна Гросу нещодавно потрапила в центр громадського обговорення після того, як її сина Марка Габріеля хрестив скандальний митрополит Мелетій, громадянин Росії Валентин Єгоренко. В інтерв’ю та в соцмережах співачка спробувала пояснити свій вибір, підкресливши, що це було зроблено з дотриманням "теплих сімейних традицій".

Аліна Гросу. Фото: з відкритих джерел

Хрещення відбулося 1 червня у Свято-Духівському соборі УПЦ МП. Аліна Гросу поділилася знімками церемонії в Instagram, де також відзначила, що кумою малюка стала народна артистка України Ірина Білик. Сам факт участі Білик у події викликав додаткову увагу громадськості.

Журналістка Соня Кошкіна звернула увагу на те, що хрещення проводив священик, який перебуває у санкційному списку України.

"Що має бути в голові у дорослих українців, які на п’ятий рік повномасштабного вторгнення хрестять дитину не просто у московського священика, а в одного з головних провідників 'руського світу'?! Ірина Білик, у вас точно все гаразд із критичним сприйняттям реальності?", — зазначила вона.

Сама Гросу не стала уникати обговорень і дала свою відповідь через кілька днів. Вона супроводила реакцію промо-матеріалами своєї нової пісні та кадрами хрещення сина.

"Жодні сторонні розмови чи припущення не затьмарять теплих сімейних традицій і щасливих моментів, присвячених дитині. У цьому храмі хрестили ще старше покоління нашої родини, потім мене, мого брата, а тепер і синочка", — написала знаменитість у своєму Instagram.

Фото: скріншот Instagram Аліни Гросу

Портал "Коментарі" вже писав , що хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до США, несподівано повернувся до публічних висловлювань щодо подій в Україні після чергового масованого обстрілу Києва.