alyona alyona шокировала заявлением о ежемесячной прибыли: такого нельзя представить

Украинская реперка alyona alyona, недавно поделившаяся деталями своего веса, снова привлекла внимание медиа — на этот раз своим ежемесячным доходом. Артистка объяснила, что получает лишь часть прибыли от своего музыкального проекта, и, как выяснилось, это даже меньше половины общей суммы.

Фото: из открытых источников

В интервью Славе Демину певица откровенно рассказала, что ее месячный заработок колеблется в пределах 2-3 тысяч долларов. Остальные средства уходят на оплату команды, создание клипов и развитие музыкального проекта. Alyona alyona подчеркнула, что она не забирает себе всю сумму, а получает только свою долю.

"Из проекта я имею долю дохода. Это две тысячи долларов, может быть три, но в лучшем случае и не сейчас. Все остальные средства – это тело проекта: следующие клипы, расчет с музыкантами, роялти по трекам. Я же не себе все забираю, а получаю только долю, и это не 50 процентов. исполнительница.

Кроме того, alyona alyona рассекретила свой доход от концертов. По ее словам, суммы из выступлений не столь велики — примерно 300–400 долларов за один концерт. Певица объясняет это тем, что значительную часть денег приходится тратить на организацию шоу и оплату команды. Поэтому финансово для нее выгоднее писать песни на продажу, чем зарабатывать на концертах.

"Концерт – это большая команда, ты всем платишь. С концерта я получаю долларов 300-400. Мне лучше написать песню на продажу, это будет гораздо больший доход, чем концерт", – признается alyona alyona.

Стоит отметить, что ранее репер объясняла, почему прекратила сотрудничество с коллегой Jerry Heil после участия в "Евровидении". Тогда в Сети ходили слухи о возможном конфликте между артистками, однако alyona alyona опровергла все домыслы.

