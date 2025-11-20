logo_ukra

BTC/USD

92284

ETH/USD

3038.7

USD/UAH

42.09

EUR/UAH

48.74

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес alyona alyona шокувала заявою про щомісячний прибуток: такого не можна уявити
commentss НОВИНИ Всі новини

alyona alyona шокувала заявою про щомісячний прибуток: такого не можна уявити

Артистка також розповіла, скільки заробляє на одному концерті

20 листопада 2025, 08:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українська реперка alyona alyona, яка нещодавно поділилася деталями своєї ваги, знову привернула увагу медіа — цього разу своїм щомісячним доходом. Артистка пояснила, що отримує лише частину прибутку від свого музичного проєкту, і, як з’ясувалося, це навіть менше половини загальної суми.

alyona alyona шокувала заявою про щомісячний прибуток: такого не можна уявити

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю Славі Дьоміну співачка відверто розповіла, що її місячний заробіток коливається в межах 2–3 тисяч доларів. Решта коштів йде на оплату команди, створення кліпів та розвиток музичного проєкту. Alyona alyona наголосила, що вона не забирає собі всю суму, а отримує лише свою частку.

"З проєкту я маю частку доходу. Це дві тисячі доларів, може бути три, але в кращому випадку і не зараз. Всі інші кошти – це тіло проєкту: наступні кліпи, розрахунок із музикантами, роялті по треках. Я ж не собі все забираю, а отримую лише частку, і це не 50 відсотків. Це може бути 3-4 тисячі доларів, а так 2-3", – пояснює виконавиця. 

Крім цього, alyona alyona розсекретила свій дохід від концертів. За її словами, суми з виступів не такі великі — приблизно 300–400 доларів за один концерт. Співачка пояснює це тим, що значну частину грошей доводиться витрачати на організацію шоу та оплату команди. Тому фінансово для неї більш вигідно писати пісні на продаж, ніж заробляти на концертах.

"Концерт – це велика команда, ти всім платиш. З концерту я отримую доларів 300-400. Мені краще написати пісню на продаж, це буде набагато більший дохід, ніж концерт", – зізнається alyona alyona. 

Варто зазначити, що раніше реперка пояснювала, чому припинила співпрацю з колегою Jerry Heil після участі в "Євробаченні". Тоді в Мережі ширилися чутки про можливий конфлікт між артистками, проте alyona alyona спростувала усі домисли.

Як вже писали "Коментарі", відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував останні заяви своєї куми, співачки Світлани Лободи, щодо можливого повернення концертної діяльності в Україні. Шоумен пояснив, за яких умов це може статися.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини