alyona alyona шокувала заявою про щомісячний прибуток: такого не можна уявити

Українська реперка alyona alyona, яка нещодавно поділилася деталями своєї ваги, знову привернула увагу медіа — цього разу своїм щомісячним доходом. Артистка пояснила, що отримує лише частину прибутку від свого музичного проєкту, і, як з’ясувалося, це навіть менше половини загальної суми.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю Славі Дьоміну співачка відверто розповіла, що її місячний заробіток коливається в межах 2–3 тисяч доларів. Решта коштів йде на оплату команди, створення кліпів та розвиток музичного проєкту. Alyona alyona наголосила, що вона не забирає собі всю суму, а отримує лише свою частку.

"З проєкту я маю частку доходу. Це дві тисячі доларів, може бути три, але в кращому випадку і не зараз. Всі інші кошти – це тіло проєкту: наступні кліпи, розрахунок із музикантами, роялті по треках. Я ж не собі все забираю, а отримую лише частку, і це не 50 відсотків. Це може бути 3-4 тисячі доларів, а так 2-3", – пояснює виконавиця.

Крім цього, alyona alyona розсекретила свій дохід від концертів. За її словами, суми з виступів не такі великі — приблизно 300–400 доларів за один концерт. Співачка пояснює це тим, що значну частину грошей доводиться витрачати на організацію шоу та оплату команди. Тому фінансово для неї більш вигідно писати пісні на продаж, ніж заробляти на концертах.

"Концерт – це велика команда, ти всім платиш. З концерту я отримую доларів 300-400. Мені краще написати пісню на продаж, це буде набагато більший дохід, ніж концерт", – зізнається alyona alyona.

Варто зазначити, що раніше реперка пояснювала, чому припинила співпрацю з колегою Jerry Heil після участі в "Євробаченні". Тоді в Мережі ширилися чутки про можливий конфлікт між артистками, проте alyona alyona спростувала усі домисли.

