Alyona Alyona заявила о беременности

Рэперша Alyona Alyona опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию с круглым животом и заявила, что они с возлюбленным ждут ребенка.

alyona alyona. Фото: studio 21

Певица предложила подписчикам выбрать имя будущему малышу.

"У меня для всех вас есть очень-очень классная личная новость, которой хочется поделиться. Порадуйтесь за меня. Еще не знаем, мальчик это или девочка, но варианты будущего имени можете предлагать в комментариях", — говорится в сообщении.

При этом большинство поклонников певицы скептически отреагировали на новость, тут же назвав ее хорошим первоапрельским розыгрышем. Однако были и те, кто поверил в новость о беременности и поздравил певицу. Возлюбленный рэперши никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, Alyona Alyona любит пошутить над собой, поэтому она не побоялась повторить популярный тренд из приложения TikTok. Его суть заключалась в том, что пользователи публиковали видео, в котором использовали бюстгальтер вместо защитной маски. Подобное сделала и Alyona Alyona, только результат превзошел все ожидания.

Так, знаменитость надела бюстгальтер себе на лицо, но он оказался настолько большим что закрыл полностью все лицо девушки. Поклонники были в восторге от увиденного, ведь такая шутка очень их развеселила. Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в TikTok. Изначально показывается оригинал ролика, а затем идет пародия на него Alyona Alyona. Фанаты не пожалели для своего кумира множество приятных слов и комплиментов: "Я упала с дивана от смеха", "Сделайте глаза и будете мухой", "Ой, я не могу. Ржу на повторе. У самой такой же почти", "Супер! Просто ору", "Я сейчас умру от смеха".

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