Андрей Данилко публично разденется догола

Известный украинский артист Андрей Данилко в эфире шоу "Маска" пообещал раздеться и станцевать.

Андрей Данилко - фото из открытых источников

В четвертом выпуске талант-шоу "Маска" на телеканале "Украина 24" персонажи-куклы покорили зрителей. Особенно ярким был Лев, который сообщил, что несколько поколений поклонников посещали его концерты на стадионах. Андрей Данилко, эксперт проекта, вопреки уверенности коллег, выразил мнение, что под маской скрывается Александр Пономарев, пишет Теленеделя.

Артист был так уверен в своей правоте, что после выступления "Льва" пообещал станцевать голым на главной сцене проекта в случае, если его догадка будет ошибочной.

"Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся. Это дар для артиста, для исполнителя – быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем", – публично заявил Андрей Данилко.

Также в следующем выпуске шоу "МАСКА" зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара, очень милого Циклопа и роскошной Павы.

Напомним, популярный украинский артист не стал скрывать от общественности, что у него было очень бедное детство. Он признался, что в юности сдавал бутылки, для того чтобы поехать на какой-то концерт или фестиваль. Как только у него появилась возможность приобрести дом своей мечты – он не стал терять ни минуты. Жить в самом сердце нашей столицы – вот самая большая мечта Андрея, которая была на тот момент. Поэтому он выбрал себе апартаменты прямо напротив ЦУМа.

Известно, что эта квартира находится по адресу Крещатик, 25, но через некоторое время появилась еще одна. Данилко захотел их объединить, чтобы получилась трехуровневая квартира. Теперь там есть 12 комнат, 6 санузлов и 3 ванные комнаты.

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