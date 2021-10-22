Анджелина Джоли призналась, что впервые после развода с Питтом, она счастлива

Друзья голливудской актрисы Анджелины Джоли рассказали, что она впервые за долгое время после развода с Брэдом Питтом стала чувствовать себя счастливой. Судя по всему, Анджелина не отказывает себе в новых знакомствах и свиданиях со старыми приятелями. 46-летняя Джоли, хотя и не решила полностью все финансовые дела с бывшим мужем и все еще решает вопрос о совместной опеке над детьми, но уже готова к новым отношениям, пишет usmagazine.

Анджелина Джоли - фото из открытых источников





"Анджелина сейчас так весело проводит время, она просто наверстывает упущенное. Она действительно наслаждается этими встречами. Ее друзья давно не видели ее такой возбужденной и энергичной", — рассказали в окружении актрисы.





По их словам ранее актриса была слишком сосредоточена на семье и детях, много работала, но сейчас, когда дети подросли, у нее наконец появилось время на личную жизнь. И она готова к новым отношениям. Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году. Весной 2019 году их брак был официально расторгнут. Все последующие годы до сих пор бывшие супруги борются за право опеки над своими детьми.





Напомним, 46-летняя голливудская красотка Анджелина Джоли давно является иконой моды, потому что ее наряды всегда выглядят стильно, модно и элегантно. Недавно актриса блеснула на красной дорожке Variety's Power Of Women в красивом платье от дизайнера Харита Хашима. Об этом сообщает издание Vogue. Звезда "Малефисенты" выбрала для мероприятия элегантное платье карамельно-бежевого оттенка с воротником, длинными рукавами и внутренней шелковой комбинацией. Актрисы сделала насыщенный макияж, а губы накрасила ярко-красной помадой. От украшений она отказалась. Известно, что этот наряд создал иракско-ливанский дизайнер Харит Хашим. В его платьях есть тонкий баланс между минималистской изысканностью и чистой женственностью. Наряды Харита предпочитают модницы его родного Бейрута и прочих стран Ближнего Востока, а также некоторые знаменитости Голливуда. После появления Джоли на красной дорожке поклонников у дизайнера наверняка станет больше.

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