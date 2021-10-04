Анджелина Джоли показала самое модное платье этой осени (ФОТО)

46-летняя голливудская красотка Анджелина Джоли давно является иконой моды, потому ее наряды всегда выглядят стильно, модно и элегантно. Недавно актриса блеснула на красной дорожке Variety's Power Of Women в красивом платье от дизайнера Харита Хашима. Об этом сообщает издание Vogue.

Фото: EPA/Vostock-photo

Звезда "Малефисенты" выбрала для мероприятия элегантное платье карамельно-бежевого оттенка с воротником, длинными рукавами и внутренней шелковой комбинацией. Актрисы сделала насыщенный макияж, а губы накрасила ярко-красной помадой. От украшений она отказалась.

Известно, что этот наряд создал иракско-ливанский дизайнер Харита Хашима. В его платьях есть тонкий баланс между минималистской изысканностью и чистой женственностью. Наряды Харита предпочитают модницы его родного Бейрута и прочих стран Ближнего Востока, а также некоторые знаменитости Голливуда, и после появления Джоли на красной дорожке, поклонников у дизайнера, наверняка станет больше.

Фото: Getty Images



Напомним, что летом американская актриса Анджелина Джоли посетила Венецию и похвасталась нежной фотосессией на крыше. Звезда "Туриста" позировала в платье-балахоне серого цвета от мирового итальянского бренда Brunello Cucinelli.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Анджелина Джоли завела аккаунт в социальной сети Instagram и сделала важное заявление.

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