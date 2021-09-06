Анджелина Джоли рассказала о страхе за своих детей из-за Брэда Питта

Известная голливудская звезда Анджелина Джоли спустя некоторое время после развода с Бредом Питтом рассказала, почему боялась за своих детей. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

Анджелина Джоли в браке с Брэдом Питтом, фото с открытых источников

По словам актрисы, она все еще участвует в судебном процессе, связанном с опекой над общими с Питтом детьми. Она подтвердила, что во время совместной жизни с Питтом опасалась за безопасность всей своей семьи.

"Я не такой человек, который с легкостью принял бы решение, которое мне пришлось принять. Мне через многое пришлось пройти, прежде чем я пришла к тому, чтобы отдалиться от отца моих детей. Я понимаю, что иногда можно пережить что-то, но не знать, как чувствовать и жить так же. Так что это больше о открытости. Я действительно пытаюсь снова быть открытой, как женщина и как человек", — сказала актриса.

Отказавшись обсуждать подробности своего развода, она сказала, что этот опыт был травмирующим и оставил у нее чувство "разбитости". Она закрывает лицо руками и выглядит готовой разрыдаться.

"Я имею в виду, что в некотором смысле это было последнее десятилетие. Я многого не могу сказать. Я думаю, что в конце концов, даже если вы и несколько человек, которых вы любите, — единственные люди, которые знают правду о вашей жизни, о том, за что вы сражаетесь, или чем вы жертвуете, или чем вы страдали, вы приходите быть в мире с этим, независимо от всего, что происходит вокруг тебя", — рассказала звезда.

Напомним, в 57-летнего Тома Круза украли автомобиль BMW по ценным багажом . Во время пребывания в Великобритании украли автомобиль BMW Х7 вместе с багажом на тысячи фунтов. Об этом сообщает издание Independent.





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