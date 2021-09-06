Анджелина Джоли рассказала о страхе за своих детей из-за Брэда Питта

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Хмільовська Інна
Известная голливудская звезда Анджелина Джоли спустя некоторое время после развода с Бредом Питтом рассказала, почему боялась за своих детей. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.
Анджелина Джоли в браке с Брэдом Питтом, фото с открытых источников
По словам актрисы, она все еще участвует в судебном процессе, связанном с опекой над общими с Питтом детьми. Она подтвердила, что во время совместной жизни с Питтом опасалась за безопасность всей своей семьи.
Отказавшись обсуждать подробности своего развода, она сказала, что этот опыт был травмирующим и оставил у нее чувство "разбитости". Она закрывает лицо руками и выглядит готовой разрыдаться.
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