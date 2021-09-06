Анджелина Джоли рассказала, зачем купила особняк поближе к дому Брэда Питта после разлуки

Анжелина Джоли и Брэд Питт были золотой парой Голливуда. Оба являются обладателями Оскара, одними из самых высокооплачиваемых звезд кинобизнеса (Питт, как говорят, стоит 300 миллионов долларов, Джоли — 150 миллионов долларов), мейнстримовыми тиражами и инди-иконами, и, конечно же, совершенно великолепны. Об этом пишет в интервью The Guardian.

Анджелина Джоли в браке с Брэдом Питтом, фото с открытых источников

Питт сопровождал Джоли во многих ее поездках в УВКБ ООН, они открывали школы в раздираемых войной странах, и трое из их шести детей были усыновлены из стран, охваченных конфликтами и бедностью: 20-летний Мэддокс из Камбоджи, 17-летний Пакс Вьетнамка, а 16-летняя Захара — эфиопка. Им даже удалось манипулировать СМИ в своих целях. Столкнувшись с неизбежностью того, что их дочь Шайло родилась в 2006 году, Джоли и Питт продали фотосессию с аукциона журналам People в США и Hello! в Великобритании за 7,6 млн долларов. Два года спустя, когда прибыли близнецы Нокс и Вивьен, они продали снимки тем же журналам примерно за 14 миллионов долларов, что сделало их самыми дорогими фотографиями знаменитостей в истории. В обоих случаях вырученные средства шли в фонд Джоли-Питта для финансирования гуманитарных проектов. Как пара, они казались слишком хорошими (или, по крайней мере, слишком успешными).

В сентябре 2016 года Джоли подала на развод с Питтом, который был завершен в 2019 году. Но они все еще находятся в ожесточенной битве за опеку после того, как она заявила о насилии в семье по отношению к нему. В ноябре 2016 года ФБР объявило, что против Питта не будет предъявлено никаких обвинений, и очистило его от любых правонарушений после инцидента, произошедшего несколькими месяцами ранее в их частном самолете, в котором утверждалось, что пьяный Питт оскорблял Мэддокса, которому тогда было 15 лет. Через пять дней после инцидента Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия и заявив, что ее решение расторгнуть брак "было принято для здоровья семьи".

Питт признался, что у него проблемы с алкоголем (он посещал анонимные алкоголики после их разлуки) и что он кричал на одного из своих детей, но всегда отрицал, что подвергал их физическому насилию. Джоли отказывается что-либо говорить об инциденте из-за судебного разбирательства. Адвокаты Питта отказались от комментариев, когда их попросила газета Guardian.



Сегодня Джоли живет в доме в Лос-Фелисе, в жилом районе недалеко от Голливудских холмов. Она купила особняк, который, по имеющимся сведениям, стоил 25 миллионов долларов и в нем жил режиссер Сесил Б. Де Милль, чтобы детям было легче посещать Питта после разлуки. На протяжении большей части последних пяти лет она находилась под опекой, в то время как он имел право посещения. Хотя часто сообщалось, что проблемы, приведшие к текущему судебному разбирательству, были связаны с борьбой Джоли за единоличную опеку, на самом деле они касались того, как могут быть достигнуты здоровые отношения совместной опеки.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Анджелина Джоли рассказала о страхе за своих детей из-за Брэда Питта.

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